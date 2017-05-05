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14:17 (мск), источник: РИА Новости

Экс-губернатор Юревич будет находиться на лечении за границей до 6 июня

ЧЕЛЯБИНСК, 5 мая — РИА Новости. Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, обвиняемый во взятке, будет находиться на лечении за границей до 6 июня, но прогнозов о его возвращении в Россию после этой даты никто не дает, сообщила РИА Новости в пятницу помощник Юревича Юлия Бобылева.

«Юревич будет находиться за границей в клинике до 6 июня, до этого времени будет длиться его лечение. В настоящее время никто, в том числе врачи, не смогут дать точных прогнозов о том, сможет ли он вернуться после этой даты в Россию или нет. Все будет зависеть от состояния его здоровья», — рассказала собеседница агентства.

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Она добавила, что дальнейшие комментарии будут позже.

Ранее адвокат Юревича Игорь Трунов сообщал, что его подзащитный находился на лечении в Израиле, а позже он приехал на обследование в клинику Лондона.

По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, сумма которых составила 26 миллионов рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя областного суда региона. Юревич свою вину отрицает, в настоящее время он находится в Лондоне на лечении.

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