Следователи проверяют информацию о подаренном труженице тыла в Екатеринбурге просроченном майонезе

Проверяется информация о том, что 4 мая ветерана труда и труженицу тыла пригласили на предприятие, где она раньше работала, чтобы вручить подарки. Затем выяснилось, что пенсионерке подарили сразу 16 упаковок сырного майонеза и еще несколько баночек соуса якобы просроченных, говорится в сообщении.

Следствие планирует опросить участников инцидента, а также истребовать документацию о выпуске продукции и дате ее продажи.