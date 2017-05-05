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14:19 (мск), источник: Новости Перми

В выходные автобусы № 46 будут ездить чаще

С 6 по 9 мая увеличится количество автобусных маршрутов, курсирующих по маршруту «Драмтеатр — Северное кладбище».

Источник: Новости Перми

В Перми 6 и 7 мая на линии маршрутов № 46 сообщением «Драмтеатр — Северное кладбище» будет работать два автобуса, 8 мая в рейс выйдет четыре транспортных средства, 9 мая их количество увеличится до восьми. Об этом сообщает городская администрация.

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