В выходные автобусы № 46 будут ездить чаще

В Перми 6 и 7 мая на линии маршрутов № 46 сообщением «Драмтеатр — Северное кладбище» будет работать два автобуса, 8 мая в рейс выйдет четыре транспортных средства, 9 мая их количество увеличится до восьми. Об этом сообщает городская администрация.