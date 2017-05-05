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14:34 (мск), источник: АиФ Крым

Депутат Сакского райсовета благодаря прокуратуре Крыма лишился полномочий

Депутата Сакского райсовета отстранили от должности за невнесение в декларацию принадлежащих ему земельных участков и дохода от продажи недвижимости.

Депутат Сакского районного совета, не внесший в декларацию восемь принадлежащих ему земельных участков и доход от продажи недвижимости, был отстранен от должности, благодаря усилиям прокуратуры Крыма, передает пресс-служба ведомства.

«Депутат Сакского районного совета, делегированный от Новофедоровского сельского совета, предоставил неполные и недостоверные сведения о доходах в отношении себя и своей супруги. В частности, не сообщил о наличии в пользовании восьми земельных участков в городе Саки и о полученных доходах от продажи объектов недвижимости, — говорится в сообщении прокуратуры. — Во исполнение решения суда полномочия депутата прекращены досрочно».

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