Депутат Сакского райсовета благодаря прокуратуре Крыма лишился полномочий

Депутат Сакского районного совета, не внесший в декларацию восемь принадлежащих ему земельных участков и доход от продажи недвижимости, был отстранен от должности, благодаря усилиям прокуратуры Крыма, передает пресс-служба ведомства.

«Депутат Сакского районного совета, делегированный от Новофедоровского сельского совета, предоставил неполные и недостоверные сведения о доходах в отношении себя и своей супруги. В частности, не сообщил о наличии в пользовании восьми земельных участков в городе Саки и о полученных доходах от продажи объектов недвижимости, — говорится в сообщении прокуратуры. — Во исполнение решения суда полномочия депутата прекращены досрочно».