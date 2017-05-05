На Мамаевом кургане открыли стелу погибшим в Сталинградской битве осетинам
ВОЛГОГРАД, 5 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Стелу погибшим в Сталинградской битве осетинам открыли на Мамаевом кургане в Волгограде с соблюдением всех воинских почестей.
ВОЛГОГРАД, 5 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Стелу погибшим в Сталинградской битве осетинам открыли на Мамаевом кургане в Волгограде с соблюдением всех воинских почестей.
На
«Эмоции переполняют каждого, кто приходит, приезжает на Мамаев курган. Открытие памятной стелы погибшим осетинам — для нас очень важное событие. Около 5 тыс. осетин участвовало в Сталинградской битве, многие из них погибли, и сегодня мы отдаем им дань памяти», — сказал министр Северной Осетии по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев, выступая на церемонии открытия монумента.
Стела высотой около полутора метров выполнена из черного гранита. На ней золотом вытеснены слова на русском и осетинском языках: «Вечная память сынам
В
Это уже 12-й памятный знак, открытый в разные годы на
Сталинградская битва стала переломной в Великой Отечественной войне и одной из самых кровопролитных в истории человечества: в ней погибло около 500 тыс. советских воинов. В этом сражении участвовало более 5 тыс. выходцев из Осетии, многие из которых пали смертью храбрых.