Пилоты FlyDubai пытались посадить лайнер в Кольцово, проигнорировав запрет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Пилоты рейса авиакомпании FlyDubai, следовавшего из Дубаи в Екатеринбург, 3 мая пытался приземлиться в Кольцово в период закрытия аэропорта, не приняв во внимание запрета на посадку из-за репетиции авиационной составляющей Парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ.

Инцидент произошел 3 мая, самолет совершил незапланированную посадку в аэропорту Уфы.

«Рейс авиакомпании FlyDubai прибыл в Екатеринбург в период закрытия аэропорта, не приняв во внимание соответствующее извещение. О введении данных ограничений все пользователи воздушного пространства и воздушные гавани заранее были оповещены посредством издания соответствующих NOTAM (сообщение об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации)», — отметили в пресс-службе.

Непосредственно после входа в район ответственности Екатеринбургского центра обслуживания воздушного движения экипаж самолета принял решение о следовании на запасной аэродром в Уфе.