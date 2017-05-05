СК расследует инцидент с вручением ветеранам просроченных продуктов

Ранее сообщалось, что 4 мая, ветеранов пригласили на предприятие, где раньше работала пенсионерка и в честь приближающегося Дня Победы подарили просроченный майонез и соус.

«В ходе проведения проверки следователем СКР будут выясняться все обстоятельства указанного происшествия. Планируется опросить участников инцидента, а также истребовать для изучения соответствующую документацию о выпуске продукции и дате ее реализации», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе ведомства.

По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.