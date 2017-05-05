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14:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе вскрыли «капсулу времени», заложенную полвека назад

Для нее уже приготовили место в музее.

Накануне, 4 мая, в деревне Князево Калининского района прошел митинг, посвященный Великой Победе. Присутствующие: ветераны, школьники, чиновники — стали свидетелями исторического события.

Из постамента памятника павшим воинам извлекли «капсулу времени», заложенную сюда 50 лет назад. В ней — послание юных комсомольцев для потомков. Письмо из прошлого зачитали школьники, а после митинга реликвию передали в местный музей, сообщает пресс-служба городской администрации.

В тот же день торжественное шествие состоялось в Федоровке: школьники возложили цветы к Вечному огню, читали стихи для ветеранов и всех неравнодушных, кто посетил митинг, память павших почтили минутой молчания.

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