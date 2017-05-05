В канун Дня Победы стартовала акция «Вахта Памяти» в Воронеже

В Воронеже около Вечного огня братской могилы № 6, которая расположена рядом с «Музеем-диорамой», дан старт акции «Вахта Памяти». Участвовать в организации Почетного (школьного) поста № 1 получили учащиеся профильных классов, воспитанники военно-патриотических клубов. Те, у кого есть успехи в учебе, принимают активное участие в общественной работе и фестивалях, а также прошедшие строевую подготовку.

В Почетный караул первыми заступили учащиеся гимназии № 7 имени В. М. Воронцова.

«Хотим поклониться павшим в боях героям и ветеранам, которые сегодня с нами», — заявили ребята.

Отметим, «Вахта Памяти» будет в Воронеже проходит с 10:00 в период с 4 по 9 мая 2017 года. Около воинских захоронений, мемориальных комплексов и братских могил.

