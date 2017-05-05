Протесты на Волыни из-за сброса отходов: люди перекрыли трассу на Варшаву

«Двенадцать машин отходов с ковельского ветсанзавода сбросили ночью близ Поворска. Туши мертвых животных сбросили вблизи трассы в лесу, в старом карьере. Сейчас вонь стоит — невыносимая. К местам сброса отходов невозможно подойти», — пишет volynnews.com.
Жители нескольких сел в Волынской области перекрыли трассу международного значения Киев-Варшава
Напомним, накануне в Волынской области около 70 человек перекрыли трассу Луцк — Львов. Люди были возмущены неприятным запахом, источаемым с фильтрационных полей. По словам протестующих, запах возникает из-за плохой работы очистных сооружений сахарного завода и ряда других объектов.