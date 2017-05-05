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14:35 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Протесты на Волыни из-за сброса отходов: люди перекрыли трассу на Варшаву

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Жители нескольких сел Волынской области перекрыли в пятницу трассу Киев — Варшава, протестуя против сброса отходов с ковельского ветсанзавода, сообщают местные СМИ.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Двенадцать машин отходов с ковельского ветсанзавода сбросили ночью близ Поворска. Туши мертвых животных сбросили вблизи трассы в лесу, в старом карьере. Сейчас вонь стоит — невыносимая. К местам сброса отходов невозможно подойти», — пишет volynnews.com.

Жители нескольких сел в Волынской области перекрыли трассу международного значения Киев-Варшава

Напомним, накануне в Волынской области около 70 человек перекрыли трассу Луцк — Львов. Люди были возмущены неприятным запахом, источаемым с фильтрационных полей. По словам протестующих, запах возникает из-за плохой работы очистных сооружений сахарного завода и ряда других объектов.

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