Протесты на Волыни из-за сброса отходов: люди перекрыли трассу на Варшаву

«Двенадцать машин отходов с ковельского ветсанзавода сбросили ночью близ Поворска. Туши мертвых животных сбросили вблизи трассы в лесу, в старом карьере. Сейчас вонь стоит — невыносимая. К местам сброса отходов невозможно подойти», — пишет volynnews.com.

Жители нескольких сел в Волынской области перекрыли трассу международного значения Киев-Варшава