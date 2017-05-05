Ученые доказали, что матерщина прибавляет сил

Источник: Reuters

Люди, в определенный момент вынужденные прилагать физические усилия на грани своих возможностей, могут заметить — крепкое словцо не только помогает выплеснуть эмоции, но и служит подспорьем в работе.

У многих, кто имел дело с квартирным переездом, откручиванием прикипевшего болта при починке автомобиля или отворачиванием крышки, слишком туго закрученной на банке с огурцами, вырываются с языка грязные ругательства, а то и богохульства, и это не последствия дурного воспитания, недавно выяснили британские ученые.

Почему люди матерятся в момент тяжелых физических нагрузок, остается загадкой. Психологи предполагают, что это помогает человеку совершить эмоциональную разрядку, однако Ричард Стивенс из Кильского университета в Англии считает что у мата совершенно определенное, физиологическое предназначение. В прошлом Стивенсу с коллегами удалось показать, что сквернословие помогает людям справляться с болью. «Несколько лет назад мы сделали исследование, пытаясь выяснить, почему люди ругаются, поранив себя. Мы доказали, что это помогает им преодолевать боль — так они могут дольше с нею справляться», — рассказал автор исследователь.

У людей учащалось сердцебиение, что заставило нас считать,что механизм купирования боли схож с возникновением острого стресса или возникновением реакции «бей или беги».

«Возможное объяснение, что ругань стимулирует симпатическую нервную систему. Которая заставляет ваше сердце колотиться в опасности», — пояснил ученый. Чтобы проверить свою гипотезу о том, что ругательства провоцируют аналогичную мобилизацию организма, ученые провели два эксперимента на добровольцах, в ходе которых попытались установить связь между сквернословием и способностью прилагать экстремальные усилия. Во время физических нагрузок добровольцам предлагалось повторять одно и тоже бранное слово (выбрать которое они могли по своему разумению и вкусу). Контрольная же группа не молчала — участникам вместо ругани было предложено повторять какое-либо нейтральное слово, например, описывающее стол — «коричневый» или деревянный. В ходе первого эксперимента 29 участникам предстояло проехать на велосипеде короткий, но весьма трудный участок.

Анализ показал, что матерящиеся велосипедисты в среднем лучше справлялись с задачей и показывали более высокие результаты.

«При измерении усилий в первые пять секунд у ругающейся группы было преимущество перед нематерящися в 4%. Затем в последующие 30 секунд отмечалось двухпроцентное увеличение», — рассказал Стивенс.

Во втором эксперименте уже 52 добровольца прошли тест на измерение мышечного усилия рук. «Оно также измеряло производительность, но не было экстремальным. При сжатии мышц ругающиеся люди производили на 8% большее усилие, чем другие», — отметил Стивенс. Это соответствовало прибавке в 2,1 кг усилий. Какова природа этого феномена? Вопреки высказанным предположениям, Стивенс говорит, что нет объективных свидетельств того, что у человека в этот момент включается реакция «бей или беги» — на это указывало отсутствия учащенного сердцебиения — а значит, должно быть другое объяснение. «Причиной, по которой мы проводили это исследование, было наше ожидание увидеть реакцию “бей или беги”. Но экспериментальные данные не поддерживают эту точку зрения, и мы не знаем, как действует ругань. Эффект может иметь общие корни с восприятием боли. В медицинской литературе описано, как разные стратегии могут притупить восприятие боли — например, кого-то достаточно просто чем-то отвлечь». Ученые высказали предположение, что наблюдаемый эффектможет быть связан с тем, что психолги называют генерализованным торможением.

Иначе говоря — когда вы ругаетесь, вы просто ни о чем не думаете, — предположил Стивенс.