Авиакомпания «Руслайн» откроет дополнительные рейсы из Воронежа в Сочи и Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба Воронежского аэропорта в пятницу, 5 мая. Частота вылетов в Сочи достигнет двух раз в неделю, а в Северную столицу — 13 раз в неделю.

С 14 июня в Сочи можно улететь рейсами «Руслайна» по средам в 15:05 (время в полете — 1 час 50 минут) и по воскресеньям в 11:45 (время в полете — 1 час 50 минут). Кроме того, в курортный город летают самолеты авиакомпании «Нордавиа» — по понедельникам в 13:50 (время в полете -1 час 55 минут).