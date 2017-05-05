«Руслайн» откроет дополнительные рейсы из Воронежа в Сочи и Санкт-Петербург
Частота вылетов в Северную столицу достигнет 13 раз в неделю.
Частота вылетов в Северную столицу достигнет 13 раз в неделю.
Авиакомпания «Руслайн» откроет дополнительные рейсы из Воронежа в Сочи и
С 14 июня в Сочи можно улететь рейсами «Руслайна» по средам в 15:05 (время в полете — 1 час 50 минут) и по воскресеньям в 11:45 (время в полете — 1 час 50 минут). Кроме того, в курортный город летают самолеты авиакомпании «Нордавиа» — по понедельникам в 13:50 (время в полете -1 час 55 минут).
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