События недели в фотографиях

29 апреля. Режим чрезвычайной ситуации был введен на всей территории Сибирского федерального округа из-за природных пожаров, которые усилились из-за высокой температуры воздуха и сильных порывов ветра. В республике Бурятия и Иркутской области огонь начал переходить на населенные пункты, в результате были уничтожены более 78 жилых домов.

Источник: РИА "Новости"

29 апреля. Мальчик играет на одной из улиц марокканского города Шавен, знаменитого на весь мир своими синими домами.

Источник: AP 2017

30 апреля. Президент России Владимир Путин провел хоккейную тренировку на олимпийском стадионе «Шайба» в Сочи.

Источник: РИА "Новости"

30 апреля. Финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас стал победителем Гран-при России, который состоялся в Сочи. Для него эта победа стала первой в карьере.

Источник: РИА "Новости"

1 мая. В столице России под девизом «За достойную работу, зарплату, жизнь!» прошла первомайская профсоюзная демонстрация. В шествии приняли участие 100 тыс. человек, в том числе мэр города Сергей Собянин.

Источник: Reuters

1 мая. Во Флориде запустили ракету-носитель Falcon 9 с разведывательным спутником США. Через девять минут после старта первая ступень успешно вернулась на землю.

Источник: Space X

2 мая. В финальном матче Кубка России по футболу победу со счетом 0:2 одержал московский «Локомотив». По итогам встречи полиция Сочи задержала 64 болельщика.

Источник: РИА "Новости"

2 мая. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Формальным поводом для приезда главы германского правительства в РФ после двухлетнего перерыва стала подготовка к саммиту «большой двадцатки».

Источник: РИА "Новости"

3 мая. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о прекращении деятельности парламента. Через 36 дней страна выберет новое правительство и нового премьера.

Источник: Reuters

3 мая. В Венесуэле продолжаются массовые уличные акции, вспыхнувшие после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи. В результате разгона акции протеста в Каракасе не менее 14 студентов получили ранения.

Источник: AFP 2017

4 мая. Супруг Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени. Ее Величество поддержала мужа. В июне ему исполняется 96 лет.

Источник: NASA

4 мая. Во Франции прошли последние перед голосованием во втором туре президентских выборов теледебаты. Основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон по итогам финального раунда одержал победу над своим конкурентом, лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Источник: AFP 2017

5 мая. Среднемагистральный Comac C919, разработанный как прямой конкурент Boeing 737 и Airbus A320, совершил первый полет. Это узкофюзеляжный самолёт с одним центральным проходом в салоне, способный взять на борт до 168 пассажиров.

Источник: AFP 2017

5 мая. Активисты Greenpeace развернули на Эйфелевой башне в Париже баннер с надписью «Свобода. Равенство. Братство». Таким образом они протестуют против партии «Национальный фронт» накануне второго тура президентских выборов.