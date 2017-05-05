В День Победы над Москвой разгонят облака

«Для проведения военного парада 9 мая будут выполнены работы по созданию благоприятных погодных условий», — сказал Бирюков на оперативном совещании правительства города в пятницу.

Фейерверки, песни военных лет и бал: каким будет День Победы в московских парках

По его словам, в предстоящие праздничные дни городские коммунальные службы будут трудиться в усиленном режиме, приняты дополнительные меры для обеспечения безаварийной работы, включая круглосуточное дежурство и усиление диспетчерских служб.

«В местах проведения праздничных мероприятий будет организовано постоянное дежурство уборочных бригад и своевременный вывоз мусора. Определена дислокация нарядов пожарной охраны. Кроме того, особое внимание в предстоящие выходные будет уделено обеспечению безопасности и порядка в местах отдыха у воды», — отметил заммэра.

Он сообщил, что в медицинском обеспечении праздничных мероприятий будет задействовано около 100 бригад скорой медицинской помощи и Центра экстренной медицинской помощи. В частности, при проведении шествия «Бессмертного полка» предусмотрено дежурство 6 бригад и 14 пеших постов Центра экстренной медицинской помощи и 42 бригад «скорой», которые будут располагаться по ходу движения колонны и на Красной площади.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что власти Москвы выделили почти 300 млн рублей на разгон облаков 1 и 9 мая, 12 июня 2017 года. Заказчик работ, по данным официального портала госзакупок, ГКУ «Экспертавтодор». Разгонять облака в праздничные дни над Москвой будут до 10 самолетов Ан-12, Ан-26, Як-42 или их эквиваленты, говорится в госконтракте, опубликованном на сайте. Самолеты обеспечат хорошую погоду над Москвой с помощью гранулированной кислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента.