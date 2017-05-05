В Абинске школьники учат играть роботов в футбол

Один из самых жарких футбольных матчей в Абинске. И необычных. Ведь спортсмены здесь механические. А собрали их школьники. Робофутболистов они моделируют и программируют всего четыре месяца. Иногда механизмы выходят из строя. Тогда они уже не голы забивают, а танцуют.

— В нем есть хорошие характеристики, я даже с ними переборщил, так что он получился неуправляемый, — рассказывает Андрей Назаров, конструктор роботов.

Команда абинских роботов и их создатели играли на Международном робототехническом фестивале в Москве. И были отмечены за достойное выступление. 400 участников со всей России привезли в столицу лучшие образцы детской инженерной мысли. Победителей выбирали в 8 номинациях. А в этом году школьники из Абинска смогли двигать роботов и силой мысли — на фестивале прошли отдельные соревнования по нейрогонкам.

Кроме футболистов на фестивале хорошо выступили борцы. Робот-сумоист Тимофея Чередова занял второе место. За этими спортсменами будущее. Ведь завтра из сумоиста или футболиста робот может стать незаменимым помощником человеку.

— Соревнования хороши тем, что нельзя трогать робота. Ты только программируешь. Главное, это все сделать, — говорит Тимофей Чередов, конструктор роботов.

Высокая инженерия школьников не просто интересная игра, это их шаг в будущую профессию.

— Мы ребят готовим к будущим профессиям, чтобы они нашли себя в новом мире, который не стоит на месте. Приходят новые и новые технологии, — говорит Никита Луизи, руководитель клуба робототехники «Роботрек».

Победа на всероссийском фестивале дает юным изобретателям возможность участвовать в международных соревнованиях. Возможно в августе из Абинска они улетят в Малайзию.