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18:53 (мск), источник: Фонтанка

В День Победы на Дворцовую не пустят с большими сумками и бутылками

Петербуржцам напомнили о необходимости приходить на празднование Дня Победы налегке. 9 мая в городе усилят меры безопасности. Любителям больших сумок, которых мучает жажда, вход заказан.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает комитет во вопросам законности и правопорядка Смольного 5 мая, в День Победы в места торжественных мероприятий, например на Дворцовую площадь, не пустят с алкоголем и напитками в стеклянных бутылках. Объем жидкостей в пластиковой таре ограничили 0,6 литра. Кроме того, под запретом сумки размером более 50 сантиметров в ширину и высоту. Также не пустят тех, кто будет пьян или попытается пронести какое-либо оружие или взрывоопасные предметы.

Вещи всех желающих посмотреть на парад досмотрят перед его началом, предупредили в Смольном.

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