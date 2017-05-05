В День Победы на Дворцовую не пустят с большими сумками и бутылками

Как сообщает комитет во вопросам законности и правопорядка Смольного 5 мая, в День Победы в места торжественных мероприятий, например на Дворцовую площадь, не пустят с алкоголем и напитками в стеклянных бутылках. Объем жидкостей в пластиковой таре ограничили 0,6 литра. Кроме того, под запретом сумки размером более 50 сантиметров в ширину и высоту. Также не пустят тех, кто будет пьян или попытается пронести какое-либо оружие или взрывоопасные предметы.

Вещи всех желающих посмотреть на парад досмотрят перед его началом, предупредили в Смольном.