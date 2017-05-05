День Победы, фудтраки и салют
Чем заняться в Москве
Чем заняться в Москве
Москвичей, как и всех россиян, ждут целых четыре дня выходных в честь Дня победы. Правда, синоптики погоду обещают не самую праздничную. Но есть надежда, что традиционный разгон облаков принесет в столицу потепление и солнечные лучи. Тех, кто не планирует уехать за город и решил остаться в городе, ждут насыщенные дни. На ВДНХ предлагают отметить Международный день семьи, а на
Пикник фудтраков
6 и 7 мая на территории
Всех гостей ждут развлечения в виде знакомых всем «Веселых стартов», забега в мешках и игры «Лишние стулья». Для тех, кто предпочитает смотреть, а не участвовать, организаторы представят
В программе:
Международный день семьи
6 и 7 мая образовательный центр «Городская ферма» на ВДНХ будет отмечать Международный день семьи. Всех гостей выставочного комплекса пригласят познакомиться с местными обитателями и, возможно, даже «подружиться с местными семьями овечек (мама Долли, папа Елисей, дочка Настя), заокеанских коз (мама Маня, папа Ваня, дочки Белка и Стрелка), горбатых коров зебу (мама Тигра, папа Барон, дочь Марта). А с козочками Зиной и Маней и ослицей Глашей можно будет прогуляться по территории фермы.
Все семьи, которые придут сюда в праздничные дни, смогут принять участие в фермерской зарядке, испытать себя на логику, сообразительность и эрудицию в семейных квестах, потанцевать на интерактивных флешмобах. Отличным семейным развлечением станет создание пластилинового мультфильма в маленькой мастерской.
Весенние оттенки чудесного
Ну, а в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 6 и 7 мая состоится традиционный ежегодный праздник для всей семьи под названием «Весенние оттенки чудесного», который пройдет в рамках XVII Весеннего фестиваля цветов и сезона цветения сакуры.
Главным событием мероприятия станет выступление всемирно известного
Шотладия и весна, а cappella
На центральной эстраде парка «Сокольники» в ближайшие дни зазвучат необычные звуки волынок. В воскресенье, 7 мая, здесь пройдет Шотландский фестиваль. Планируется проведение парада или марша на территории парка,
Кроме того 6, 7 и 8 мая с 15:00 посетителей парка ждут выступления музыкальных коллективов в жанре a cappella, музыкальных оркестров, а также конкурсантов телешоу «Голос» в рамках фестиваля «Московская весна a cappella». 6 мая пройдет концерт фортепианной музыки, в котором примут участие московские пианисты.
Также в рамках фестиваля в парке будет функционировать обучающая площадка a на стойках установлены от пяти до 10 рупоров, на каждом из которых написаны различные приемы исполнения в жанре a cappella, например, «туц-туц-туц». Рупоры будут усиливать голоса посетителей, таким образом, несколько исполнителей, повторяя различные голосовые приемы в разные рупоры, смогут создать спонтанный акапельный оркестр.
День Победы
Конечно, День Победы 9 мая будут отмечать по всему городу. Но самые главные события традиционно пройдет в столичных парках. В этом году специальную программу для ветеранов и посетителей подготовили 20 московских парков.
Так, например, в Парке Горького появится инсталляция из солдатских писем с фронта и выставка военной техники, в парке Победы на Поклонной горе выступит оркестр под управлением Валерия Гергиева, в саду «Эрмитаж» пройдет традиционный Бал Победы, а в Саду Баумана — Фестиваль шагающих оркестров.
Большинство мероприятий начнутся в 13:00.
Парк Горького
С утра на балюстраде покажут прямую трансляцию Парада Победы, а днем на главной сцене парка пройдет концерт военной песни от фонда ветеранов боевых действий «Рокада» и выступит певец Джулиан Дассен с оркестром
В Парке искусств Музеон можно будет узнать самые красноречивые данные о Великой Отечественной войне. Сколько дней длилась сталинградская битва, сколько бомб было сброшено на Москву, сколько городов превратились в руины — статистика войны в формате инсталляции позволит ощутить масштаб потерь.
Сокольники
Гостей парка ждет концертная программа с участием ансамбля «Лейся песня» и
В парке появятся динамические воздушные фонтаны «Языки пламени», тантамарески в виде орудий Великой Отечественной войны и таблички с пронзительными строками из последних писем солдат с фронта. Посетители смогут написать поздравления ветеранам на
Парк Победы на Поклонной горе
Празднование начнется с прямой трансляции Парада Победы. Мероприятие продолжит концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. На пересечении Аллеи солдат и Аллеи ветеранов войны и труда развернется ежегодный фестиваль «Музыкальный квартал» с участием творческие коллективы Вооруженных сил РФ, кадетских корпусов, школ искусств и клубов исторической реконструкции. Вечером на главной сцене пройдет праздничный концерт телеканала «ТВ Центр». Завершится празднование артиллерийским залпом из 18 пушек.
Сад «Эрмитаж»
В 18:00 на площади перед исторической эстрадой начнется Бал Победы «В шесть часов вечера…»: танцы гостей праздника и ветеранов, выступления танцевальных коллективов, песни военных лет. Пройдут открытые уроки по ретро-танцам: краковяк, танго, вальс и другие.
Сад им. Баумана
Во второй раз пройдет Фестиваль шагающих оркестров. Выступят
Таганский парк
Выступят хор «Оркестра Мишаняна и Ко» и оркестр Валерия Букреева. Покажут документальный спектакль «Катя+Сергей. Письма» театра «Рупор». В его основе — переписка
Праздновать День Победы также будут в Лианозовском, Воронцовском, парке имени Артема Боровика, парке 50-летия Москвы, парке Красная Пресня и Кузьминки, парке Фили, Бабушкинском парке, Измайловский парке, Сиреневом саду, Гончаровском парке и других.
Салют 9 мая
Запуск салюта в честь Дня Победы традиционно состоится 9 мая в 22:00. Для проведения артиллерийского салюта и фейерверка привлекается 449 Отдельный гвардейский салютный дивизион. Салютустроят, как и в прошлые годы, на 16 столичных плщадках.
Это Парк Победы, Лужники, Лианозово, ВДНХ, Зеленоград, Левобережный, Митино,
А вот площадок под фейерверки в этом году будет больше. Власти Москвы выделили под них 22 места для запуска. Самое большое количество — в Центральном округе: парк Горького, парки «Красная Пресня», «Таганский», Сады «Эрмитаж» и имени Баумана, а также парковка в районе Большого Москворецкого моста.
На юге столицы фейерверки запустят в парках «Кузьминки» и «850-летия Москвы» (Юго-Восточный округ), «Садовники» (Южный округ) и «Воронцовский» (Юго-Западный).
На севере Москвы подготовили пять площадок: ВДНХ, парки «Лианозовский», «Бабушкинский» и «Гончаровский» (Северо-Восточный округ), и также «Северное Тушино» (Северо-Западный округ).
В Восточном округе посмотреть фейерверки можно будет в парках «Сокольники», «Измайловский», «Перовский» и «Сиреневый Сад».
Кроме того, еще три места запуска фейерверков организовано в Троицком и Новомосковском административном округе. Это поселение Краснопахорское (территория велотрека рядом с Парком Победы), поселение Сосенское (мемориал памяти павшим войнам) и Щербинка (рядом с ДК).