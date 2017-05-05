День Победы, фудтраки и салют

Источник: РИА "Новости"

Москвичей, как и всех россиян, ждут целых четыре дня выходных в честь Дня победы. Правда, синоптики погоду обещают не самую праздничную. Но есть надежда, что традиционный разгон облаков принесет в столицу потепление и солнечные лучи. Тех, кто не планирует уехать за город и решил остаться в городе, ждут насыщенные дни. На ВДНХ предлагают отметить Международный день семьи, а на дизайн-заводе «Флакон» посетить пикник фудтраков. В Сокольниках пройдет шотландский фестиваль с волынками и парадным маршем, а в двадцати столичных парках отметят 9 мая. Подробнее обо всех мероприятиях читайте в еженедельном обзоре МОСЛЕНТЫ.

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Пикник фудтраков 6 и 7 мая на территории дизайн-завода «Флакон» состоится ежегодный пикник фудтраков под названием «Мир. Труд. Май!». Темой фестиваля в этом году станет «Back in the USSR», он объединит десятки известных и популярных мобильных ресторанов, которые предложат посетителям новые и зарекомендовавшие себя блюда из мира уличной еды. Всех гостей ждут развлечения в виде знакомых всем «Веселых стартов», забега в мешках и игры «Лишние стулья». Для тех, кто предпочитает смотреть, а не участвовать, организаторы представят ретро-фотовыставку «Рожденные в СССР». В программе: стрит-фуд и специальное тематическое меню от всех участников, шоу барабанщиков, пионерские лекции и фотозоны и тантамарески, ретро дискотека, танцевальный флешмоб, dj-сеты и кинопросмотр фильма «Посторонним вход запрещен». Международный день семьи 6 и 7 мая образовательный центр «Городская ферма» на ВДНХ будет отмечать Международный день семьи. Всех гостей выставочного комплекса пригласят познакомиться с местными обитателями и, возможно, даже «подружиться с местными семьями овечек (мама Долли, папа Елисей, дочка Настя), заокеанских коз (мама Маня, папа Ваня, дочки Белка и Стрелка), горбатых коров зебу (мама Тигра, папа Барон, дочь Марта). А с козочками Зиной и Маней и ослицей Глашей можно будет прогуляться по территории фермы. Все семьи, которые придут сюда в праздничные дни, смогут принять участие в фермерской зарядке, испытать себя на логику, сообразительность и эрудицию в семейных квестах, потанцевать на интерактивных флешмобах. Отличным семейным развлечением станет создание пластилинового мультфильма в маленькой мастерской. Весенние оттенки чудесного Ну, а в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 6 и 7 мая состоится традиционный ежегодный праздник для всей семьи под названием «Весенние оттенки чудесного», который пройдет в рамках XVII Весеннего фестиваля цветов и сезона цветения сакуры. Главным событием мероприятия станет выступление всемирно известного гитариста-виртуоза из Испании Анхеля Онтальвы и Пластического театра Алены Агеевой PosleSlov. Также гости сада увидят выставку живописи и графики, а также смогут принять участие в пленэрных занятиях, акварельном мастер-классе и прослушать лекцию из цикла «История искусства». Шотладия и весна, а cappella На центральной эстраде парка «Сокольники» в ближайшие дни зазвучат необычные звуки волынок. В воскресенье, 7 мая, здесь пройдет Шотландский фестиваль. Планируется проведение парада или марша на территории парка, танцевально-музыкальная программа и спортивные показательные выступления.

Кроме того 6, 7 и 8 мая с 15:00 посетителей парка ждут выступления музыкальных коллективов в жанре a cappella, музыкальных оркестров, а также конкурсантов телешоу «Голос» в рамках фестиваля «Московская весна a cappella». 6 мая пройдет концерт фортепианной музыки, в котором примут участие московские пианисты. Также в рамках фестиваля в парке будет функционировать обучающая площадка a на стойках установлены от пяти до 10 рупоров, на каждом из которых написаны различные приемы исполнения в жанре a cappella, например, «туц-туц-туц». Рупоры будут усиливать голоса посетителей, таким образом, несколько исполнителей, повторяя различные голосовые приемы в разные рупоры, смогут создать спонтанный акапельный оркестр. День Победы Конечно, День Победы 9 мая будут отмечать по всему городу. Но самые главные события традиционно пройдет в столичных парках. В этом году специальную программу для ветеранов и посетителей подготовили 20 московских парков. Так, например, в Парке Горького появится инсталляция из солдатских писем с фронта и выставка военной техники, в парке Победы на Поклонной горе выступит оркестр под управлением Валерия Гергиева, в саду «Эрмитаж» пройдет традиционный Бал Победы, а в Саду Баумана — Фестиваль шагающих оркестров. Большинство мероприятий начнутся в 13:00. Парк Горького

На главном входе в парк появится масштабная инсталляция из настоящих писем солдат с фронта, тексты которых будут звучать из динамиков.

С утра на балюстраде покажут прямую трансляцию Парада Победы, а днем на главной сцене парка пройдет концерт военной песни от фонда ветеранов боевых действий «Рокада» и выступит певец Джулиан Дассен с оркестром Военно-морского флота. На Пушкинской набережной разместятся выставка военной техники и полевые кухни. В Парке искусств Музеон можно будет узнать самые красноречивые данные о Великой Отечественной войне. Сколько дней длилась сталинградская битва, сколько бомб было сброшено на Москву, сколько городов превратились в руины — статистика войны в формате инсталляции позволит ощутить масштаб потерь. Сокольники Гостей парка ждет концертная программа с участием ансамбля «Лейся песня» и кавер-группы Rock’n"Lora. На Фестивальной площади покажут театральную постановку — шахматную партию между СССР и Германией на большом игровом поле. По площадке будут двигаться зенитные установки, военные мотоциклы и другая техника. В парке появятся динамические воздушные фонтаны «Языки пламени», тантамарески в виде орудий Великой Отечественной войны и таблички с пронзительными строками из последних писем солдат с фронта. Посетители смогут написать поздравления ветеранам на арт-объекте — большом треугольном письме «Помним, гордимся и чтим». Парк Победы на Поклонной горе Празднование начнется с прямой трансляции Парада Победы. Мероприятие продолжит концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. На пересечении Аллеи солдат и Аллеи ветеранов войны и труда развернется ежегодный фестиваль «Музыкальный квартал» с участием творческие коллективы Вооруженных сил РФ, кадетских корпусов, школ искусств и клубов исторической реконструкции. Вечером на главной сцене пройдет праздничный концерт телеканала «ТВ Центр». Завершится празднование артиллерийским залпом из 18 пушек. Сад «Эрмитаж»

В саду будет воссоздана атмосфера 40-х годов, появится выставка советских ретро-автомобилей, выступят Военный духовой оркестр и Мужской камерный хор.

В 18:00 на площади перед исторической эстрадой начнется Бал Победы «В шесть часов вечера…»: танцы гостей праздника и ветеранов, выступления танцевальных коллективов, песни военных лет. Пройдут открытые уроки по ретро-танцам: краковяк, танго, вальс и другие. Сад им. Баумана Во второй раз пройдет Фестиваль шагающих оркестров. Выступят брасс-бэнды из России и разных уголков мира: «Мосбрас», ½ Orchestra, «Вежливые люди», «Вторая линия», Pakava It. Для ветеранов и людей старшего поколения организуют ретро-зону с угощениями и музыкой оркестра Valeri Bukreev Jazz Band. В этом году в программу включили современную уличную культуру: мастер-классы по граффити, бит-боксу, фристайлингу и танцам от школы «Хип-хоп Академия» и коллектива L.Mosquitos. Таганский парк Выступят хор «Оркестра Мишаняна и Ко» и оркестр Валерия Букреева. Покажут документальный спектакль «Катя+Сергей. Письма» театра «Рупор». В его основе — переписка генерал-майора Сергея Колесникова, командира артиллерийской дивизии Брянского фронта, со своей женой. Пройдут мастер-классы по танцам в стиле 40-х годов. Кульминацией праздника станет детский парад — шествие детей в самодельных костюмах по стадиону и аллеям парка. Праздновать День Победы также будут в Лианозовском, Воронцовском, парке имени Артема Боровика, парке 50-летия Москвы, парке Красная Пресня и Кузьминки, парке Фили, Бабушкинском парке, Измайловский парке, Сиреневом саду, Гончаровском парке и других. Салют 9 мая Запуск салюта в честь Дня Победы традиционно состоится 9 мая в 22:00. Для проведения артиллерийского салюта и фейерверка привлекается 449 Отдельный гвардейский салютный дивизион. Салютустроят, как и в прошлые годы, на 16 столичных плщадках. Это Парк Победы, Лужники, Лианозово, ВДНХ, Зеленоград, Левобережный, Митино, Покровское-Стрешнево, Ново-Переделкино, Обручевский, Южное Бутово, Троицк и набережная Москвы-реки в районе улицы Борисовские пруды. Также в этом списке есть парковые территории — «Измайлово», «Кузьминки», Братеевский парк.

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