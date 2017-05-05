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15:28 (мск), источник: РБК - Украина

Организаторы Евровидения объявили имена ведущих официального открытия конкурса

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение 2017, официальное открытие которого состоится в Киеве 7 мая, объявили ведущих торжественной церемонии открытия шоу. Об этом сообщает ТСН.

Источник: Reuters

На входе в Мариинский дворец возле бренд-вола и на красной дорожке гостей будут встречать журналист Татьяна Терехова и шоумен Слава Варда. По словам организаторов, встреча иностранных гостей символизирует украинское гостеприимство.

Участники музыкального конкурса будут встречаться со своими поклонниками возле смотровой площадки. На этой локации ведущими будут шоумен Андрей Джеджула и журналист Анна Буткевич.

Также в список ведущих вошли: украинский певец, телеведущий и шоумен Андрей Кише, известная украинская модель нигерийского происхождения Эми Грейс, а также модель и певица Нейба Траоре.

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