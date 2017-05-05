Организаторы Евровидения объявили имена ведущих официального открытия конкурса

На входе в Мариинский дворец возле бренд-вола и на красной дорожке гостей будут встречать журналист Татьяна Терехова и шоумен Слава Варда. По словам организаторов, встреча иностранных гостей символизирует украинское гостеприимство.

Участники музыкального конкурса будут встречаться со своими поклонниками возле смотровой площадки. На этой локации ведущими будут шоумен Андрей Джеджула и журналист Анна Буткевич.