В Челябинске деревья закатали в асфальт

Жители дома на проспекте Ленина 25, «а» три дня наблюдали, как под их окнами появляются асфальтированные парковочные места с цепочкой для автомобилей. Деревья при этом не рубили — их закатывали в асфальт под основание, не оставляя даже небольшого «квадрата» с землей. В процессе ремонта рабочие ободрали крону одного невысокого, молодого дерева. Эксперты уверены — подрядчики специально лишили растение земли и коры: постепенно оно умрёт, а на его месте можно будет припарковать еще один автомобиль.

Ситуация довольно странная: жителям на данный момент всё ещё не удалось узнать, кто и с чьего разрешение произвел варварские работы. Они уже отправили два запроса в местную управляющую компанию «Созвездие» и в администрацию. Управление благоустройства, рассмотрев жалобу, переправило её туда же — в УК, откуда ответ всё ещё не поступил.

«Если испорчен газон — мы составляется акт нарушения, — рассказала ведущий специалист отдела благоустройства Советского района. — Мы передаем все материалы в управление экологии, они их отправляют, в свою очередь, в прокуратуру. Там могут наказать и заставить привести всё это в надлежащий вид. В прокуратуре установят, кто конкретно виноват в этой ситуации, и кто будет за это отвечать».

Жители подозревают, что парковочные места организовал коммерсант, организующий пристрой на первом этаже дома. Челябинцы же хотят восстановить металлические ограждения придомовой территории, поднять на необходимый уровень установленные бордюрные камни для препятствования парковке автомобилей на газонах, восстановить газоны.

«Я звонил в управляющую компанию по поводу моего обращения, они сказали, что нужно организовать собрание жильцов, определять объемы работ, устанавливать фонды, и только после того, как мы найдем деньги на благоустройство, они начнут что-то делать», — рассказал житель дома на проспекте Ленина Александр Суздалев.

Местные жители добавили, что история с передачей первого этажа частным лицам тоже не совсем чистая. Челябинцы подозревают, что у новых хозяев не всё в порядке с бумагами, имущество всё ещё не зарегистрировано, и неизвестно, согласована ли перепланировка с кем-либо из ответственных лиц.

Эксперты ОНФ посоветовали жильцам сразу обращаться в полицию, поскольку при подобных нарушениях только «люди в погонах» имеют полномочия попросить документы у коммерсантов и представителей подрядных организаций. Они же могут составить акт о нарушении, передав его на рассмотрение компетентным органам.

Сейчас чиновники ждут ответа от управляющей компании, которая должна ответить, кому и когда выдавалось разрешение на создание парковки.