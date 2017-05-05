Симферопольский градоначальник отчитался о своих доходах
Геннадий Бахарев заработал меньше миллиона рублей за год.
Геннадий Бахарев заработал меньше миллиона рублей за год.
Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев опубликовал сведения о доходах за 2016 год.
Согласно декларации, в прошлом году он заработал 798,8 тысячи рублей, а его супруга — 162,7 тысячи рублей.
На семью Бахаревых зарегистрированы два транспортных средства: Митсубиси Аутлендер 2005 года и Нисан Жук 2015 года.
Из недвижимости тоже
Напомним, десятку самых богатых депутатов Государственного Совета возглавил Владимир Константинов. Глава крымского парламента заработал почти 84 миллиона рублей.