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15:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Симферопольский градоначальник отчитался о своих доходах

Геннадий Бахарев заработал меньше миллиона рублей за год.

Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев опубликовал сведения о доходах за 2016 год.

Согласно декларации, в прошлом году он заработал 798,8 тысячи рублей, а его супруга — 162,7 тысячи рублей.

На семью Бахаревых зарегистрированы два транспортных средства: Митсубиси Аутлендер 2005 года и Нисан Жук 2015 года.

Из недвижимости тоже кое-что есть. В пользовании семья градоначальника имеет две квартиры (55,4 и 62,5 кв.м) и дом (297.85 кв.м), а в собственности земельный участок (1500 кв.м).

Напомним, десятку самых богатых депутатов Государственного Совета возглавил Владимир Константинов. Глава крымского парламента заработал почти 84 миллиона рублей.

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