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16:26 (мск), источник: Вести - Калининград

Росздравнадзор прокомментировал ситуацию с опасным препаратом

В Росздравнадзоре прокомментировал ситуацию с опасным препаратом в регионе.

Алла Великая, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Калининградской области: «В ходе плановой проверки Детской областной больницы в марте 2017 года с целью осуществления государственного контроля качества лекарственных препаратов сотрудниками Территориального органа произведен отбор для проведения экспертизы на соответствие установленным требованиям нормативной документации препаратов, которые впоследствии были направлены в аккредитованную экспертную организацию — Санкт-Петербургский филиал ФГБУ “ИМЦЭУАОСМП”. Проведенной экспертизой качества установлено несоответствие серии лекарственного препарата — раствор для внутривенного и внутримышечного введения “Гентамицин” — по причине наличия механических включений. В связи с этим было принято решение о необходимости изъятия из обращения и приостановки действия указанного препарата на территории Калининградской области. В Детскую областную больницу направлено решение об уничтожения данного лекарственного средства. Препарат в количестве 107 упаковок уничтожен 11 апреля 2017 года, что зафиксировано в соответствующем акте».

Напомним, что Калининграде начали проверку информации СМИ об обнаружении в медицинском учреждении инъекций с посторонними механическими частицами и стеклом, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России. Следователям предстоит выяснить, поступал ли в калининградские больницы опасный препарат. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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