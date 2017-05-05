Росздравнадзор прокомментировал ситуацию с опасным препаратом
В Росздравнадзоре прокомментировал ситуацию с опасным препаратом в регионе.
В Росздравнадзоре прокомментировал ситуацию с опасным препаратом в регионе.
Алла Великая, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Калининградской области: «В ходе плановой проверки Детской областной больницы в марте 2017 года с целью осуществления государственного контроля качества лекарственных препаратов сотрудниками Территориального органа произведен отбор для проведения экспертизы на соответствие установленным требованиям нормативной документации препаратов, которые впоследствии были направлены в аккредитованную экспертную организацию —
Напомним, что Калининграде начали проверку информации СМИ об обнаружении в медицинском учреждении инъекций с посторонними механическими частицами и стеклом, об этом сообщили в