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15:34 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре ремонт Южного моста и путепровода «Аврора» закончат до ноября 2017

В настоящее время на мосту «Южный» через реку Самара и путепроводе «Аврора» над железной дорогой завершается демонтаж требующих обновления элементов и начались монтажные работы.

По информации администрации Самары на 5 мая демонтаж требующих обновления бетонных и железобетонных конструкций путепровода «Аврора» выполнен на 80%. Демонтированы перильные ограждения, деформационные швы, консоли балки пролетного строения, тротуарные плиты и блоки, защитный слой проезжей части, асфальтобетонное покрытие.

Помимо демонтажных работ производятся ремонт подходов к мосту, монтаж карнизной части балок пролетного строения, устройство новых деформационных швов (это один из основных видов работ на данных инженерных сооружениях) и др.

На мосту «Южный» демонтажные работы осуществлены на 70%, идет подготовка к монтажу деформационных швов, и выполняются работы по подъему балок пролетного строения для установки опорных частей моста.

Первоначально проект был рассчитан на 21 месяц, но подрядная организация ООО ПСК «Волга» планирует закончить работы и полностью открыть движение по мосту «Южный» и путепроводу «Аврора» до 1 ноября 2017 года.

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