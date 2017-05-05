В Самаре ремонт Южного моста и путепровода «Аврора» закончат до ноября 2017

По информации администрации Самары на 5 мая демонтаж требующих обновления бетонных и железобетонных конструкций путепровода «Аврора» выполнен на 80%. Демонтированы перильные ограждения, деформационные швы, консоли балки пролетного строения, тротуарные плиты и блоки, защитный слой проезжей части, асфальтобетонное покрытие.

Помимо демонтажных работ производятся ремонт подходов к мосту, монтаж карнизной части балок пролетного строения, устройство новых деформационных швов (это один из основных видов работ на данных инженерных сооружениях) и др.

На мосту «Южный» демонтажные работы осуществлены на 70%, идет подготовка к монтажу деформационных швов, и выполняются работы по подъему балок пролетного строения для установки опорных частей моста.

Первоначально проект был рассчитан на 21 месяц, но подрядная организация ООО ПСК «Волга» планирует закончить работы и полностью открыть движение по мосту «Южный» и путепроводу «Аврора» до 1 ноября 2017 года.