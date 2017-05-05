«Горячую линию» по благоустройству проведут в Нижнем
Нижегородцы смогут задать вопросы и обратиться к специалистам 12 мая.
Нижегородцы смогут задать вопросы и обратиться к специалистам 12 мая.
«Горячую телефонную линию» по благоустройству проведут в Нижнем Новгороде, сообщает городская администрация.
12 мая с 09:00 до 18:00 (с перерывом с 12:00 до 13:00) специалисты будут принимать звонки от нижегородцев, касающиеся темы благоустройства города.
Обращения будут приниматься по следующим телефонам:
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства — 433 02 33. Управление
Кроме того, принимать заявки и отвечать на вопросы жителей будут сотрудники районных администраций:
Автозаводский район — 293 35 13;.
Канавинский район — 246 20 89;.
Ленинский район — 258 52 65;.
Московский район — 270 42 20;.
Нижегородский район — 419 76 33;.
Приокский район — 465 51 87;.
Советский район — 417 14 96;.
Сормовский район — 225 17 17.