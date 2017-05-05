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15:37 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

«Горячую линию» по благоустройству проведут в Нижнем

Нижегородцы смогут задать вопросы и обратиться к специалистам 12 мая.

«Горячую телефонную линию» по благоустройству проведут в Нижнем Новгороде, сообщает городская администрация.

12 мая с 09:00 до 18:00 (с перерывом с 12:00 до 13:00) специалисты будут принимать звонки от нижегородцев, касающиеся темы благоустройства города.

Обращения будут приниматься по следующим телефонам:

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства — 433 02 33. Управление административно-технического и муниципального контроля — 419 38 00.

Кроме того, принимать заявки и отвечать на вопросы жителей будут сотрудники районных администраций:

Автозаводский район — 293 35 13;.

Канавинский район — 246 20 89;.

Ленинский район — 258 52 65;.

Московский район — 270 42 20;.

Нижегородский район — 419 76 33;.

Приокский район — 465 51 87;.

Советский район — 417 14 96;.

Сормовский район — 225 17 17.

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