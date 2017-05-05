СМИ: во Франции нашли останки уникальной морской рептилии

Как сообщает радиостанция, исследователи считают находку «уникальной» и «меняющей многое». Ученые полагают, что рептилия проживала в этом регионе 90 миллионов лет назад. По словам палеонтолога Пегги Винсан, до этого момента ученые «не знали ничего или только разрозненные маленькие детали» о группе плезиозавров в Европе в этот период. Ранее останки морских рептилий такого же возраста встречались только в Северной Африке и США.

​Теперь, благодаря этой находке, ученые смогут «сопоставить и понять, как эта группа была организована в ту эпоху», сказала Винсан. Она добавила, что, вероятно, найденный хищник мигрировал.

Находка была представлена в Музее естественной истории в городе Анже 4 мая.