Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Конгресс США хочет новых санкций против России после шутки Путина
Сбербанк сообщил о возникшей проблеме с картами
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
Скончался один из старейших актеров мира
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
"Русская Кардашьян" появилась на пляже в крошечном бикини - СМИ
Авианосец США обнаружили корабли ВМФ РФ
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
14События недели в фотографиях
22По миру прошел Первомай
9Юбилей Корейской народной армии
15:52 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: во Франции нашли останки уникальной морской рептилии

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Останки уникальной морской рептилии обнаружены в департаменте Мен и Луара на западе Франции, передает радиостанция France Info.

Источник: AFP 2017

Как сообщает радиостанция, исследователи считают находку «уникальной» и «меняющей многое». Ученые полагают, что рептилия проживала в этом регионе 90 миллионов лет назад. По словам палеонтолога Пегги Винсан, до этого момента ученые «не знали ничего или только разрозненные маленькие детали» о группе плезиозавров в Европе в этот период. Ранее останки морских рептилий такого же возраста встречались только в Северной Африке и США.

​Теперь, благодаря этой находке, ученые смогут «сопоставить и понять, как эта группа была организована в ту эпоху», сказала Винсан. Она добавила, что, вероятно, найденный хищник мигрировал.

Находка была представлена в Музее естественной истории в городе Анже 4 мая.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новая российская атомная 'подлодка-сканер' способна на многое
Сергей Лавров пообещал «добить» ИГ
Путин попросит главу МВД проверить ситуацию с геями в Чечне
Эксперты Кудрина предложили сократить число пенсионеров
Россия ужесточила контроль самолетов и пассажиров из Белоруссии
«Слава Богу, не Россия»: посольство РФ пошутило над Times
Букмекеры назвали фаворита ЧМ-2017 по хоккею
Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress
Спорт
ЧМ-2016: Швеция — Россия, Чехия — Канада и другие матчи Анонсируем матчи первого дня чемпионата мира в Кельне и Париже
Авто
Два КАМАЗа провалились под землю на парковке (видео) Многотонные машины в прямом смысле слова скрылись под землей после того, как под ними начал рушиться асфальт
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера В промо-ролике перезапуска культового сериала Дэвида Линча показали агента Дэйла Купера, мать Лоры Палмер и других героев первых сезонов 25 лет спустя
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Проживание в российских отелях подорожает
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве построят 49 станций метро за три года
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети Юная жительница британского Бирмингема по имени Ану впервые пришла в школу с новым протезом вместо ампутированной ноги, и оказалась в центре теплого дружеского внимания.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь