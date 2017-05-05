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16:14 (мск), источник: Prokazan.ru

Из-за Казанского марафона в городе перекроют свыше десятка улиц

20 и 21 мая в Казани перекроют десятки улиц. Это связано с подготовкой и проведением Всероссийских соревнований «Казанский марафон-2017».

Источник: Prokazan.ru

Соответствующий указ подписал руководитель Исполкома Денис Калинкин, передает пресс-служба мэрии города.

Напомним, старт соревнований будет дан 21 мая под стенами Казанского Кремля. Участники марафона побегут по улицам Сибгата Хакима и Декабристов до стадиона «Казань Арена», затем по набережной озера Кабан, улицам Салимжанова, Вишневского, развернутся на Миллениуме, далее по улице Карла Маркса, спустятся на Кремлевскую набережную, после чего вернутся на Булак, который и станет финишной прямой.

Кстати, главным отличием от прошлогоднего марафона станет полное перекрытие дорог.

 — Это делается для абсолютной безопасности участников. Также вдоль трассы будут располагаться пункты питания, освежения, будут дежурить машины скорой помощи, — сообщили организаторы марафона.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 20 тысяч человек.

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