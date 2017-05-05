Ученые нашли эффективный способ выиграть президентские выборы в США

Избиратели в США, в том числе и те, у кого нет определенных предпочтений (так называемые колеблющиеся) склонны доверять религиозным политикам.

Исследование показало, что чем больше тот или иной кандидат подчеркивает свою личную связь с Богом, тем успешнее он в глазах народа

Исследование показало, что чем больше тот или иной кандидат подчеркивает свою личную связь с Богом, тем успешнее он в глазах народа

Ученые выяснили, почему демократы потерпели поражение во время президентской гонки 2016 года и на выборах в Конгресс. Дело в том, что кандидаты от этой партии довольно часто выступали в поддержку однополых браков и не стеснялись говорить о своих внебрачных отношениях, вместо того, чтобы рассуждать на религиозные темы.

«Демократам будет полезно. Если они начнут говорить о своей вере», — сказал ведущий исследователь проекта Джереми Касл.

Эксперты выяснили, что одним секретов успеха избирательной кампании Барака Обамы в 2008 году было то, что он вовремя начал рассказывать о своей религиозности. При этом, если в целом говорить о риторике представителей Демократической партии, то она является сугубо светской.

Сейчас большинство в Конгрессе США составляют республиканцы. К этой партии принадлежит и действующий президент страны Дональд Трамп.