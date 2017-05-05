Движение транспорта в центре Москвы ограничат для подготовки к параду

«В связи с подготовкой к военному параду на Красной площади, посвященному 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 7 и 9 мая на ряде улиц в Москве будет ограничено движение транспорта, в том числе общественного», — сказал сотрудник пресс-службы.

В частности, движение будет ограничено с 04:30 до 07:00 и с 11:00 до 13:00 по улицам Нижние Мневники и Мневники, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня и Баррикадная; с 04:30 до 07:00, с 09:00 до 10:00, с 11:00 до 12:00 по улицам Садовая-Кудринская, Большая Садовая и Новинскиому бульвару; с 04:30 до 12:00 по улицам Тверская и Охотный ряд, Театральному проезду, Новой площади, Китайгородскому проезду, Москворецкой и Кремлевской набережным, улицам Моховая и Солянка, Страстному и Тверскому бульварам, Большому Путинковскому переулку, Большому Москворецкому мосту; с 09:00 до 10:00 и с 11:00 до 12:00 по улицам Воздвиженка, Новый Арбат, Болотная, Болотной площади, Большому Каменному мосту, Боровицкой площади, улице Большая Якиманка; с 04:30 до 19:00 по улицам Тверская, Охотный ряд, Театральному проезду, Новой площади, Китайгородскому проезду, Москворецкой и Кремлевской набережным, улице Моховая, Большому Москворецкому мосту.