В Уфе 9 мая общественный транспорт будет работать до полуночи

маршрут № 51 в сторону Центрального рынка — в 22.46 и 22.56;.

№ 51а в сторону улицы Айской — 22.42 и 22.52;.

№ 69 в сторону ДК УМПО — в 22.40, 22.45, 22.50, 23.00, 23.10;.

№ 74 в сторону ДОКа — в 22.30, 22.40, 22.50, 23.00, 23.10.

До 01.00 часов 10 мая продлится работа городского электротранспорта. Пять троллейбусов будут ждать пассажиров на остановке «Гимназия имени Р. Гарипова». Они проследуют до конечных остановок «Монумент Дружбы», «Микрорайон «Белореченский», «Ледовый дворец «Уфа-Арена».

Еще пять троллейбусов будут на перегоне между остановками «Железнодорожная больница» и «Госцирк». Они повезут пассажиров до конечных остановок «Колхозный рынок», «ДОК», «Троллейбусное депо № 2».

Четыре трамвая будут ждать участников и гостей праздничных мероприятий на кольце возле «Госцирка». Они проследуют до конечных остановок «Зеленая роща» и «Улица Пушкина».

Фейерверк в честь Дня Победы состоится 9 мая в 22.00 на площади возле Горсовета.