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16:16 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Добровольцы посадили более 12 тысяч сосен в рамках акции «Лес Победы» в Нижнем Новгороде 5 мая

Добровольцы посадили более 12 тысяч сосен в рамках акции «Лес Победы» в Нижнем Новгороде 5 мая 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.

Традиционная акция по озеленению состоялась на пустыре в Сормовском лесничестве Нижнего Новгорода. В мероприятии приняли участие около 200 добровольцев: студенты, кадеты, ветераны современных войн и локальных конфликтов, представители общественных и национальных организаций.

Всего было высажено более 12 тысяч сосен — деревьев, наиболее приспособленных к песчаным почвам и хорошо себя чувствующих в местных климатических условиях.

«Эту акцию мы традиционно проводим перед самым трогательным, народным праздником — 9 Мая. К сожалению, остается все меньше ветеранов — тех, кто помнит события тех лет. Три года назад мы вместе с горожанами, которые захотели присоединиться к акции “Лес Победы”, решили, что посадим столько деревьев, сколько горьковчан не вернулось с фронта», — отметила заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Мария Холкина.

СПРАВКА

Акция «Лес Победы» проводится в Нижнем Новгороде третий год подряд. За это время высажено почти 190 тысяч молодых деревьев. Впервые она прошла в 2015 году, тогда жители города высадили на 30 га около 145 тысяч саженцев. В 2016 году — 15 тысяч саженцев сосны на площади 2 га на месте горельников 2010 года. По информации специалистов муниципального казенного учреждения «Лесопарковое хозяйство Нижнего Новгорода», из деревьев, посаженных в предыдущие два года, прижилось 96%.

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