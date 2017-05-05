Какие дороги закроют на праздники в Астане
На праздничные дни в столице ограничат движение автомобилей на нескольких улицах, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на
На праздничные дни в столице ограничат движение автомобилей на нескольких улицах, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на
Как сообщается, 5 и 6 мая в период с 22.00 часов по 07.00 в связи с проведением технических работ, будет закрыто движение в районе площади «Қазақ Елі» от улицы Нажимеденова до улицы Байтурсынова.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения 7 мая в период с 07.00 часов до 13.30 часов будет закрыто движение на вышеуказанном участке и ограничено движение на следующих улицах города:
— от станции 40-я по улицы Байыркум, до мостовой развязки улицы Кошкарбаева;.
— улица Кошкарбаева от мостовой развязки до проспекта Б. Момышулы;.
— проспект Тауелсыздык от улицы Майлина до улицы Нажимеденова;.
— улица Ш. Калдаякова от моста М3 до проспекта Тауелсыздык;.
— улица Нажимиденова от улицы Ш. Калдаякова до улицы Сарыколь;.
— улица Байтурсынова от улицы Кошкарбаева до улицы Сарыколь;.
— улица Кошкарбаева от проспекта Б. Момышулы до улицы Сарыколь;.
— проспект Б. Момышулы от улицы Сатпаева до улицы Дарабоз.
Кроме того в ДВД сообщили, что 9 мая по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в период с 09.00 часов до 13.00 часов будет ограничено движение на участке прохождения пешей и механизированной колонны «Бессмертный Полк’по улицы Тауелсыздык от улицы Калдаякова до улицы Пушкина.
В ДВД предупредили, что доступ жителей и гостей столицы на данное мероприятие будет ограничен. В этой связи, а также в целях исключения заторовых ситуаций в полиции рекомендовали заблаговременно выбрать оптимальный маршрут передвижения.