Какие дороги закроют на праздники в Астане

Как сообщается, 5 и 6 мая в период с 22.00 часов по 07.00 в связи с проведением технических работ, будет закрыто движение в районе площади «Қазақ Елі» от улицы Нажимеденова до улицы Байтурсынова.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения 7 мая в период с 07.00 часов до 13.30 часов будет закрыто движение на вышеуказанном участке и ограничено движение на следующих улицах города:

— от станции 40-я по улицы Байыркум, до мостовой развязки улицы Кошкарбаева;.

— улица Кошкарбаева от мостовой развязки до проспекта Б. Момышулы;.

— проспект Тауелсыздык от улицы Майлина до улицы Нажимеденова;.

— улица Ш. Калдаякова от моста М3 до проспекта Тауелсыздык;.

— улица Нажимиденова от улицы Ш. Калдаякова до улицы Сарыколь;.

— улица Байтурсынова от улицы Кошкарбаева до улицы Сарыколь;.

— улица Кошкарбаева от проспекта Б. Момышулы до улицы Сарыколь;.

— проспект Б. Момышулы от улицы Сатпаева до улицы Дарабоз.

Кроме того в ДВД сообщили, что 9 мая по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в период с 09.00 часов до 13.00 часов будет ограничено движение на участке прохождения пешей и механизированной колонны «Бессмертный Полк’по улицы Тауелсыздык от улицы Калдаякова до улицы Пушкина.

В ДВД предупредили, что доступ жителей и гостей столицы на данное мероприятие будет ограничен. В этой связи, а также в целях исключения заторовых ситуаций в полиции рекомендовали заблаговременно выбрать оптимальный маршрут передвижения.