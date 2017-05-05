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17:46 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцев просят в майские праздники быть осторожнее с огнем

Противопожарные меры в Волгоградской области на сегодняшний день обеспечены полностью, однако, слишком многое зависит от человеческого фактора. Об этом говорили представители различных ведомств на пресс-конференции, состоявшейся в РИАЦ.

Источник: РИАЦ

Всего с начала 2017 года в регионе зарегистрировано 60 пожаров. В целом, по сравнению с прошлым годом, в регионе отмечается снижение пожаров (на 8%), погибших в них людей (на 4%) и пострадавших (17%). Об этом рассказал ВРИО нач. управления государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Волгоградской области Олег Степаненко. Но в то же время, в два раза выросло число возгораний сухой растительности в населенных пунктах и прилегающих территориях. Поэтому, основной акцент противопожарная служба сегодня делает именно на таких случаях, которые в подавляющем большинстве связаны с хозяйственной деятельностью людей: кто-то сжигал мусор, кто-то решил сжечь траву на землях сельхозназначения и так далее.

— Это безответственное отношение к соблюдению элементарных требований пожарной безопасности и халатность граждан, — подчеркнул Олег Степаненко. — Хотя, мы стараемся проинформировать население об элементарных требованиях, которые необходимо соблюдать. Причем, это соблюдение не составляет абсолютно никакого труда.

К этой проблеме в ближайшие дни снова добавится еще одна — массовый выезд людей на природу и разведение костров.

На днях губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание, посвященной противопожарным мерам на территории региона в период майских праздников. В рамках выполнения поручений главы региона организованы оперативные группы, в работе которых принимают участие органы местного самоуправления, противопожарная служба, сотрудники полиции, лесной охраны, природных парков. Эти группы будут выезжать с рейдами в зоны массового отдыха людей для контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Начальник отдела пожарной безопасности комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области Сергей Дорофеев напомнил о том, что в эти дни на территории региона действует акция «Остановим огонь вместе». Ее цель — наведение порядка, предотвращающего возгорания. Это уборка сухой травы, камыша, мусора, создание источников водоснабжения.

В ближайшие дни в Волгоградской области, с учетом погодных условий, будет наблюдаться3,4 класс пожароопасности, рассказал нач. отдела охраны и защиты лесов комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области Виталий Ивашов. Заранее, на период с 1 по 21 мая в регионе введен запрет на посещение лесов.

— Мы не просто ограничили посещение, мы остановили все лесотехнические работы, которые обычно проводят лесничества, подчеркнул Виталий Ивашов. — Сейчас все силы и средства, имеющиеся в лесном хозяйстве нацелены на профилактическую работу, на патрулирование лесов для обеспечения пожарной безопасности.

— На сегодняшний день у нас составлено 26 протоколов в отношении граждан, допустивших нарушение правил пожарной безопасности в лесах, — рассказала нач. отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области Ольга Овчинникова. — За такие нарушения предусмотрена административная ответственность для граждан от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей.

В настоящее время обсуждается вопрос о введении на территории Волгоградской области особого противопожарного режима. В этом случае штрафы за нарушение противопожарного режима значительно возрастут. Для граждан в этом случае штраф составит от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

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