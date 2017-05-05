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16:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Левобережном районе Воронежа построят новый парк

«Олимпийский» появится в микрорайоне ВАИ к концу 2017 года.

Новый парк «Олимпийский» появится в микрорайоне ВАИ к концу 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в четверг, 4 мая. «Олимпийский» построят на площади в 2 га по улице Клинская.
В микрорайоне живут 40 тыс. человек, более 10 тыс. из них — дети. Людям не хватает зеленых зон и мест для отдыха, спортивных снарядов и детских площадок. Новый парк станет решением проблем.

— В «Олимпийском» появится зеленая зона. Парк разделят на детскую и спортивную площадки, будут велодорожки, амфитеатр и цветники, — пояснил руководитель управы района Юрий Бавыкин.

Инвесторами проекта выступили ЗАО «Дом Инвест» и ОАО «Завод ЖБИ № 2». Районный комбинат благоустройства отремонтировал ямы на улице Клинской и в переулке Уточкина. Коммунальные службы расчистили площадку для строительства парка и завезли 720 т. чернозема для нового газона.

— Проект предусматривает и реконструкцию территории между жилыми домами № 9, 14, 16 по улице Клинской и домами № 11/1, 11/2 по улице Ржевской. Там благоустраивается сквер «Каскад». В нем появятся липовые аллеи, фонари и лавочки, — отметил начальник отдела по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям управы района Павел Воронежский.

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