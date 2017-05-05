В Самаре начался сезон ремонта дорог

В 2017 году на ремонт автомобильных дорог, моста «Южный», путепровода «Аврора», внутриквартальных территорий, тротуаров и ремонт перекрестков с трамвайными путями планируется направить порядка 2,33 млрд. рублей, всего будет отремонтировано 44 км дорог и тротуаров, сообщает администрация Самары.

По итогам торгов в первой половине апреля были определены подрядные организации и заключены муниципальные контракты с ООО «Амонд», ООО «Стройсервис», ООО «Самаратрансстрой».

В этом году будет завершен комплексный ремонт 11 объектов, ремонт которых начался в 2016 году, в том числе:

— Волжского проспекта на участке от улицы Вилоновская до улицы Осипенко (тротуар в плитке — на стороне р. Волга);.

— улицы Комсомольской на участке от улицы Максима Горького до улицы Степана Разина;.

— улицы Чапаевской на участке от улицы Ульяновская до улицы Венцека;.

— улицы Красноармейской на участке от дома № 106 по у улице Красноармейская до улицы Максима Горького (тротуар в плитке — от улицы Галактионовской до улицы Фрунзе);.

— улицы Молодогвардейской на участке от улицы Венцека до улицы Красноармейской;.

— улицы Лесной на участке от улицы Осипенко до Северо-Восточной магистрали;.

— улицы Максима Горького на участке от улицы Крупской до улицы Вилоновской (тротуар в плитке — на стороне реки Волги);.

— Северо-Восточной магистрали на участке от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой;.

— улицы Галактионовской на участке от улицы Красноармейской до улицы Полевой;.

— улицы Полевой на участке от улицы Мичурина до Волжского проспекта;.

— улицы Дыбенко (капитальный ремонт) на участке от улицы Авроры до улицы Советской Армии.

Также в этом году планируется отремонтировать комплексно девяти объектов улично-дорожной сети, расположенных на маршрутах ФИФА, в том числе:

— улицу Шушенскую от улицы Ново-Садовой до дома № 83 по улице Шушенской;.

— улицу Фрунзе на участке от улицы Крупской до ул. Вилоновской;.

— улицу Венцека на участке от улицы Фрунзе до улицы Братьев Коростелевых;.

— Комсомольскую площадь (улицу Агибалова от улицы Л. Толстого до улицы Красноармейская, улицу Спортивную от Комсомольской площади до улицы Красноармейской Комсомольскую площадь от улицы. Л. Толстого до улицы Спортивной);.

— улицу А. Толстого на участке от улицы Крупской до улицы Некрасовской;.

— улицу Водников от улицы Ленинградской до улицы Главной;.

— улицу Галактионовскую от улицы Венцека до улицы Красноармейской;.

— улицу Куйбышева на участке от улицы Л. Толстого до улицы Некрасовской;.

— улицу Молодогвардейскую от улицы Невской до улицы Вилоновской (с учетом ремонта сквера «Шанхай» и площадиПобеды).

Кроме того, планируется отремонтировать «картами» протяженностью свыше 100 погонных метров более 21 км дорожного полотна автомобильных дорог Самары. На эти цели будут направлены свыше 163 млн рублей.

Ремонт всех вышеперечисленных объектов улично-дорожной сети будет проводиться по временной схеме без ограничения движения автомобильного транспорта (кроме моста «Южный» и путепровода «Аврора») преимущественно в ночное время.

Подрядные организации уже вышли на комплексный ремонт участков улиц Фрунзе, Галактионовской, Венцека, Молодогвардейской, Водников и др. Ремонт большими «картами» стартовал на улице Мирнаяна участке от улицы Ново-Вокзальной до улицы Майской.

По контрактам все работы должны быть завершены до 31 октября 2017 года.

Планируется, что в Самаре к концу 2017 года доля дорог, отвечающих нормативным показателям, составит 60%.