Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Косачев счел контроль США над портами РФ объявлением войны Москве
МИД России возмутили действия Польши
В школах Екатеринбурга детей поделили на бедных и богатых
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
Скончался один из старейших актеров мира
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Американские пули "сжирают" стволы украинских снайперов – СМИ
Солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
"Это очень жестоко": Дана Борисова о лечении в Таиланде
Толкалина объяснила, почему была "никакой" женой
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Дебаты Макрона и Ле Пен
22По миру прошел Первомай
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
17:59 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре начался сезон ремонта дорог

В этом году подрядные организации приступили к ремонту улично-дорожной сети Самары на месяц раньше, чем в прошлом.

В 2017 году на ремонт автомобильных дорог, моста «Южный», путепровода «Аврора», внутриквартальных территорий, тротуаров и ремонт перекрестков с трамвайными путями планируется направить порядка 2,33 млрд. рублей, всего будет отремонтировано 44 км дорог и тротуаров, сообщает администрация Самары.

По итогам торгов в первой половине апреля были определены подрядные организации и заключены муниципальные контракты с ООО «Амонд», ООО «Стройсервис», ООО «Самаратрансстрой».

В этом году будет завершен комплексный ремонт 11 объектов, ремонт которых начался в 2016 году, в том числе:

— Волжского проспекта на участке от улицы Вилоновская до улицы Осипенко (тротуар в плитке — на стороне р. Волга);.

— улицы Комсомольской на участке от улицы Максима Горького до улицы Степана Разина;.

— улицы Чапаевской на участке от улицы Ульяновская до улицы Венцека;.

— улицы Красноармейской на участке от дома № 106 по у улице Красноармейская до улицы Максима Горького (тротуар в плитке — от улицы Галактионовской до улицы Фрунзе);.

— улицы Молодогвардейской на участке от улицы Венцека до улицы Красноармейской;.

— улицы Лесной на участке от улицы Осипенко до Северо-Восточной магистрали;.

— улицы Максима Горького на участке от улицы Крупской до улицы Вилоновской (тротуар в плитке — на стороне реки Волги);.

— Северо-Восточной магистрали на участке от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой;.

— улицы Галактионовской на участке от улицы Красноармейской до улицы Полевой;.

— улицы Полевой на участке от улицы Мичурина до Волжского проспекта;.

— улицы Дыбенко (капитальный ремонт) на участке от улицы Авроры до улицы Советской Армии.

Также в этом году планируется отремонтировать комплексно девяти объектов улично-дорожной сети, расположенных на маршрутах ФИФА, в том числе:

— улицу Шушенскую от улицы Ново-Садовой до дома № 83 по улице Шушенской;.

— улицу Фрунзе на участке от улицы Крупской до ул. Вилоновской;.

— улицу Венцека на участке от улицы Фрунзе до улицы Братьев Коростелевых;.

— Комсомольскую площадь (улицу Агибалова от улицы Л. Толстого до улицы Красноармейская, улицу Спортивную от Комсомольской площади до улицы Красноармейской Комсомольскую площадь от улицы. Л. Толстого до улицы Спортивной);.

— улицу А. Толстого на участке от улицы Крупской до улицы Некрасовской;.

— улицу Водников от улицы Ленинградской до улицы Главной;.

— улицу Галактионовскую от улицы Венцека до улицы Красноармейской;.

— улицу Куйбышева на участке от улицы Л. Толстого до улицы Некрасовской;.

— улицу Молодогвардейскую от улицы Невской до улицы Вилоновской (с учетом ремонта сквера «Шанхай» и площадиПобеды).

Кроме того, планируется отремонтировать «картами» протяженностью свыше 100 погонных метров более 21 км дорожного полотна автомобильных дорог Самары. На эти цели будут направлены свыше 163 млн рублей.

Ремонт всех вышеперечисленных объектов улично-дорожной сети будет проводиться по временной схеме без ограничения движения автомобильного транспорта (кроме моста «Южный» и путепровода «Аврора») преимущественно в ночное время.

Подрядные организации уже вышли на комплексный ремонт участков улиц Фрунзе, Галактионовской, Венцека, Молодогвардейской, Водников и др. Ремонт большими «картами» стартовал на улице Мирнаяна участке от улицы Ново-Вокзальной до улицы Майской.

По контрактам все работы должны быть завершены до 31 октября 2017 года.

Планируется, что в Самаре к концу 2017 года доля дорог, отвечающих нормативным показателям, составит 60%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Насколько вас легко обмануть мошенникам? Тест
Сергей Лавров пообещал «добить» ИГ
Путин попросит главу МВД проверить ситуацию с геями в Чечне
Эксперты Кудрина предложили сократить число пенсионеров
Россия ужесточила контроль самолетов и пассажиров из Белоруссии
Эксперты ОЗХО и ООН приступили к расследованию химатаки в Идлибе
Россия проигрывает Швеции после первого периода матча ЧМ
События недели в фотографиях
Спорт
ФИФА отменила четырёхматчевую дисквалификацию Месси Санкции сняты из-за отсутствия доказательств
Авто
Два КАМАЗа провалились под землю на парковке (видео) Многотонные машины в прямом смысле слова скрылись под землей после того, как под ними начал рушиться асфальт
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера В промо-ролике перезапуска культового сериала Дэвида Линча показали агента Дэйла Купера, мать Лоры Палмер и других героев первых сезонов 25 лет спустя
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети Юная жительница британского Бирмингема по имени Ану впервые пришла в школу с новым протезом вместо ампутированной ноги, и оказалась в центре теплого дружеского внимания.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь