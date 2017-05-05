Волгоградцев приглашают провериться на наличие рака кожи
Волгоградский областной онкологический диспансер и 13 его филиалов приглашают жителей региона на профилактическую акцию, посвященную заболеваниям кожи, сообщает ВДТВ со ссылкой на
Волгоградский областной онкологический диспансер и 13 его филиалов приглашают жителей региона на профилактическую акцию, посвященную заболеваниям кожи, сообщает ВДТВ со ссылкой на
Направленные на раннее выявление и профилактику онкологических патологий акции востребованы волгоградцами. В 2016 году в них приняли участие около 500 тысяч жителей области.
Для участия в акции, поясняют в комитете здравоохранения, обязательна предварительная запись по телефону 609−608. Сельских жителей проверят специалисты областного онкодиспансера. В 2017 году мобильные бригады онкологов проконсультировали около 1600 сельских жителей.
В текущем году состоятся профилактические акции по
В регионе действуют шесть диагностических модулей для выездов в сельскую местность: три для взрослых, три — для детей. В состав мобильной врачебной бригады входят терапевт,