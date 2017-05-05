Волгоградцев приглашают провериться на наличие рака кожи

Направленные на раннее выявление и профилактику онкологических патологий акции востребованы волгоградцами. В 2016 году в них приняли участие около 500 тысяч жителей области.

Для участия в акции, поясняют в комитете здравоохранения, обязательна предварительная запись по телефону 609−608. Сельских жителей проверят специалисты областного онкодиспансера. В 2017 году мобильные бригады онкологов проконсультировали около 1600 сельских жителей.

В текущем году состоятся профилактические акции по сердечно-сосудистым, эндокринологическим и онкологическим заболеваниям.