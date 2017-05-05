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17:56 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградцев приглашают провериться на наличие рака кожи

Волгоградский областной онкологический диспансер и 13 его филиалов приглашают жителей региона на профилактическую акцию, посвященную заболеваниям кожи, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу региона.

Направленные на раннее выявление и профилактику онкологических патологий акции востребованы волгоградцами. В 2016 году в них приняли участие около 500 тысяч жителей области.

Для участия в акции, поясняют в комитете здравоохранения, обязательна предварительная запись по телефону 609−608. Сельских жителей проверят специалисты областного онкодиспансера. В 2017 году мобильные бригады онкологов проконсультировали около 1600 сельских жителей.

В текущем году состоятся профилактические акции по сердечно-сосудистым, эндокринологическим и онкологическим заболеваниям.

В регионе действуют шесть диагностических модулей для выездов в сельскую местность: три для взрослых, три — для детей. В состав мобильной врачебной бригады входят терапевт, акушер-гинеколог, гастроэнтеролог, кардиолог, оториноларинголог, стоматолог, эндокринолог, невролог.

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