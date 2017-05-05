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16:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Калаче отреставрируют храм Успения Пресвятой Богородицы

Иконописцы восстановят уникальную настенную роспись.

Работники Владимирской иконописной и художественной мастерской отреставрируют вход и уникальную настенную роспись в храме Успения Пресвятой Богородицы в Калаче, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» настоятель Дмитрий Ткачев в пятницу, 5 мая.

Роспись храма заштукатурили и побелили известкой в советское время. Лики на образах были выцарапаны. При расчистке стен нашли сохранившиеся фрагменты. Местные краеведы датируют их 1880−1881 годами.

— Служу в церкви три года. Вид затертых ликов на выходе в храм мучил меня. Мечтал их восстановить. Деньги удалось собрать благодаря благотворительному фонду в интернете. Смогли восстановить живописные образы святых и начать ремонт помещения просфорной. Теперь будем выпекать богослужебный литургический хлеб сами, — рассказал настоятель храма Дмитрий Ткачев.

Большую часть работ на себя взяли супруги Александр и Нина Барановы из Владимира. Художники уже восстановили пять настенных икон.

— Восстановили пять копий икон на стенах — два ангела, Серафима Саровского, святителя Феодосия Черниговского, Мытаря и Фарисея. Частично расчистили поверхность изображений, укрепили красочный слой и тонировали. Авторскую живопись старались оставить максимально не измененной, утраты обрисовывали по образцам икон. В завершении покрыли лаком, — пояснил Александр Баранов.

В храме предстоит также сделать альфрейную роспись (ложную лепнину), восстановить свод и часть стен на входе в церковь. На дальнейшее восстановление Успенской церкви необходимо собрать средства.

Справка РИА «Воронеж»

Успенская церковь была построена в XVIII веке. В 30-е годы XX века приход ликвидировали. Здание храма передали коммунальным.

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