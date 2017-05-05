Смертность в Нижегородской области на треть превышает рождаемость по итогам I квартала 2017 года

Согласно информации, за I квартал текущего года в регионе родилось 8 385 детей, что на 10,8% меньше, чем за тот же период 2016 года (7 369). Смертность за I квартал в Нижегородской области также снизилась — на 5,4%. За январь-март в регионе скончались 12 475 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года — 11 766 человек.

Естественная убыль населения, таким образом, составила 4 090 человек. Число умерших на 33% превышает число родившихся.

Напомним, по итогам 2016 года смертность в Нижегородской области почти на 30% превысила рождаемость. За прошлый год в регионе родилось 38 716 детей, скончались 50 079 человек.