9 мая казанские поликлиники будут работать по графику праздничного дня

Напомним, что впереди казанцев ожидает четыре выходных дня.

6 и 8 мая поликлиники города будут работать по субботнему графику: взрослые — с 8.00 до 18.00, детские — с 9.00 до 17.00.

7 мая, согласно воскресному графику, обратиться во все поликлиники Казани (как детские, так и взрослые) можно будет с 9.00 до 15.00.