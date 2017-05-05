9 мая казанские поликлиники будут работать по графику праздничного дня
(Город Казань KZN.RU, 5 мая). 9 мая, в День Победы, поликлиники Казани будут работать по графику праздничного дня.
(Город Казань KZN.RU, 5 мая). 9 мая, в День Победы, поликлиники Казани будут работать по графику праздничного дня.
Напомним, что впереди казанцев ожидает четыре выходных дня.
6 и 8 мая поликлиники города будут работать по субботнему графику: взрослые — с 8.00 до 18.00, детские — с 9.00 до 17.00.
7 мая, согласно воскресному графику, обратиться во все поликлиники Казани (как детские, так и взрослые) можно будет с 9.00 до 15.00.
9 мая работа