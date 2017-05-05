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17:39 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

9 мая казанские поликлиники будут работать по графику праздничного дня

(Город Казань KZN.RU, 5 мая). 9 мая, в День Победы, поликлиники Казани будут работать по графику праздничного дня.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Напомним, что впереди казанцев ожидает четыре выходных дня.

6 и 8 мая поликлиники города будут работать по субботнему графику: взрослые — с 8.00 до 18.00, детские — с 9.00 до 17.00.

7 мая, согласно воскресному графику, обратиться во все поликлиники Казани (как детские, так и взрослые) можно будет с 9.00 до 15.00.

9 мая работа лечебно-профилактических учреждений будет организована по графику праздничного дня: взрослых поликлиник — с 8.00 до 17.00, детских — 8.00 до 15.00, сообщили в Управлении здравоохранения МЗ РТ по Казани.

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