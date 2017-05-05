Суббота в Петербурге и области будет ветреной и немного дождливой
В субботу, 6 мая, в Петербурге и Ленобласти обещают кратковременный дождь и ветер до 13 м/с. Об этом сообщает МЧС.
В субботу, 6 мая, в Петербурге и Ленобласти обещают кратковременный дождь и ветер до 13 м/с. Об этом сообщает МЧС.
Петербургу обещают кратковременный дождь утром и днем, Ленобласти — местами ночью, а утром и днем в большинстве районов. Ветер в обоих регионах ночью будет западный 6−11 м/с, а утром и днем
Температура воздуха будет довольно ровной и ночью, и днем: в Петербурге — +5…+7 и +6…+8 соответственно, а в Ленобласти — +2…+7 и +4…+9, хотя на юге днем прогреется до +12 градусов.