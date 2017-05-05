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18:47 (мск), источник: Водитель Петербурга

Суббота в Петербурге и области будет ветреной и немного дождливой

В субботу, 6 мая, в Петербурге и Ленобласти обещают кратковременный дождь и ветер до 13 м/с. Об этом сообщает МЧС.

Источник: Reuters

Петербургу обещают кратковременный дождь утром и днем, Ленобласти — местами ночью, а утром и днем в большинстве районов. Ветер в обоих регионах ночью будет западный 6−11 м/с, а утром и днем северо-западный и северный — в Петербурге до 8−13 м/с, в области до 7−12 м/с.

Температура воздуха будет довольно ровной и ночью, и днем: в Петербурге — +5…+7 и +6…+8 соответственно, а в Ленобласти — +2…+7 и +4…+9, хотя на юге днем прогреется до +12 градусов.

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