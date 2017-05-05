В Рамонском районе рыбак заметил на пляже двух гадюк

Житель села Березово Рамонского района, 30-летний рыбак Алексей Щербинин обнаружил на местном пляже двух гадюк в среду, 3 мая. Змеи грелись на солнце, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» Алексей. Мужчина успел сфотографировать животных.

— Гадюки — ядовитые змеи, с ними надо быть аккуратнее. На реке Воронеж их развелось очень много. Отдыхающим следует быть внимательными, особенно тем, кто приезжает с детьми, — предупредил Алексей Щербинин.

Этот случай с обнаружением гадюк в Рамонском районе — не первый. Гадюка укусила отдыхающего на турбазе жителя Башкортостана, когда мужчина пытался сделать с ней селфи 8 мая 2016 года.

Справка РИА «Воронеж»