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17:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Рамонском районе рыбак заметил на пляже двух гадюк

Ядовитые змеи грелись на солнце.

Житель села Березово Рамонского района, 30-летний рыбак Алексей Щербинин обнаружил на местном пляже двух гадюк в среду, 3 мая. Змеи грелись на солнце, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» Алексей. Мужчина успел сфотографировать животных.

— Гадюки — ядовитые змеи, с ними надо быть аккуратнее. На реке Воронеж их развелось очень много. Отдыхающим следует быть внимательными, особенно тем, кто приезжает с детьми, — предупредил Алексей Щербинин.

Этот случай с обнаружением гадюк в Рамонском районе — не первый. Гадюка укусила отдыхающего на турбазе жителя Башкортостана, когда мужчина пытался сделать с ней селфи 8 мая 2016 года.

Справка РИА «Воронеж»

Гадюка — ядовитая змея с коротким утолщенным телом. Большую часть лета гадюки проводят, греясь на солнце или прячась в жару под камнями, вывороченными корнями деревьев и в расщелинах скал. Зимуют девять месяцев в году. На поверхность вылезают в марте-апреле и начинают размножаться. Яд гадюки считается потенциально опасным для человека. Укус некоторых представителей семейства гадюковых смертелен.

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