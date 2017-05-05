Девятый традиционный заплыв «Ока-Волга» состоялся в Нижнем Новгороде

Сменяя друг друга, пловцы преодолели дистанцию в три километра. Темпратура воды в Оке и Волге сейчас составляет всего около 10 градусов. В течение всего заплыва спортсменов вдохновлял ансамбль «Русичи», который следовал за ними на судне.



Желающих принять участие в таком экстримальном заплыве с каждым годом становится все больше. Один из участников купанием в холодной майской воде отметил свое 55-летие.



Евгений Лебедев, председатель Законодательного собрания Нижегородской области: «У нас есть и новички в команде, которые являются жителями Бутурлино и Навашино. Но есть и даже один юбиляр — 55 лет встретит в холодной воде».