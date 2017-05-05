Ученые и активисты раскритиковали Иванку Трамп за использование их цитат в ее книге

Источник: Reuters

Новая книга старшей дочери американского книга под названием «Женщины, которые работают: переписывая правила успеха» вышла в продажу на этой неделе.

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Автор позиционирует книгу как сборник советов для работающих женщин о том, как добиться успеха. В ней Трамп в том числе приводит высказывания известных ученых и активистов. Адвокат и основатель неправительственной организации Girls Who Code, которая предлагает бесплатные образовательные курсы в сфере программирования для старшеклассниц, Решма Сояни резко выразилась относительно включения ее цитаты в книгу Трамп. «Иванка Трамп, не используйте мою историю в книге, пока не перестанете быть замешанной (в дела отца — ИФ)», — написала она в своем твиттере.

Американский писатель доминиканского происхождения Хунот Диас, чье высказывание также цитировала Трамп, заявил, что предпочел бы увидеть в ее книге другую свою цитату. «Я предпочел бы, если бы она выбрала цитату о необходимости борьбы с превосходством белых или про мерзкий расизм ее отца, направленный против мигрантов», — сказал он. Кроме того, свое недовольство выразила бизнесвумен Амбер Ахмад, которая ушла из банковской сферы и создала собственную пекарню.

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