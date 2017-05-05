Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Косачев счел контроль США над портами РФ объявлением войны Москве
Полпред Путина отреагировал на закон США о проверке портов России
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
"Русская Кардашьян" появилась на пляже в крошечном бикини - СМИ
Авианосец США обнаружили корабли ВМФ РФ
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
"Это очень жестоко": Дана Борисова о лечении в Таиланде
Толкалина объяснила, почему была "никакой" женой
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
9Юбилей Корейской народной армии
22По миру прошел Первомай
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
18:14 (мск), источник: Интерфакс

Ветераны войны смогут бесплатно ездить в московском метро до 12 мая

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить в московском метро до 12 мая, предъявив у турникетов подтверждающий документ, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Источник: РИА "Новости"

«Правом на бесплатный проезд могут воспользоваться все граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, относящиеся к категории участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Также бесплатный проезд предоставляется одному сопровождающему их лицу», — говорится в сообщении.

Проход ветеранов будет осуществляться по специальному проездному, который будет выдаваться при предоставлении удостоверения ветерана Великой Отечественной войны.

Комментарии
1
Nikolay -
А до этого они не бесплатно ездили? Вроде город оплачивает им проезд социальной картой москвича...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГ
Больше половины россиян готовы переизбрать Путина президентом
Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГ
Сборная России с победы стартовала на чемпионате мира
Кадыров пообещал помогать проверкам преследований геев в Чечне
Эксперты Кудрина предложили сократить число пенсионеров
Россия ужесточила контроль самолетов и пассажиров из Белоруссии
Эксперты ОЗХО и ООН начали расследование инцидента в Хан-Шейхуне
Стивену Сигалу запретили въезд на Украину
События недели в фотографиях
Спорт
ФИФА отменила четырёхматчевую дисквалификацию Месси Санкции сняты из-за отсутствия доказательств
Авто
Оформлены документы на новый российский внедорожник Нижегородская НПФ «Селеста» запатентовала внешность некоего «многофункционального транспортного средства»
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера В промо-ролике перезапуска культового сериала Дэвида Линча показали агента Дэйла Купера, мать Лоры Палмер и других героев первых сезонов 25 лет спустя
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети Юная жительница британского Бирмингема по имени Ану впервые пришла в школу с новым протезом вместо ампутированной ноги, и оказалась в центре теплого дружеского внимания.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь