Ветераны войны смогут бесплатно ездить в московском метро до 12 мая

«Правом на бесплатный проезд могут воспользоваться все граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, относящиеся к категории участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Также бесплатный проезд предоставляется одному сопровождающему их лицу», — говорится в сообщении.

Проход ветеранов будет осуществляться по специальному проездному, который будет выдаваться при предоставлении удостоверения ветерана Великой Отечественной войны.