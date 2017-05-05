Ветераны войны смогут бесплатно ездить в московском метро до 12 мая
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить в московском метро до 12 мая, предъявив у турникетов подтверждающий документ, сообщает
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить в московском метро до 12 мая, предъявив у турникетов подтверждающий документ, сообщает
«Правом на бесплатный проезд могут воспользоваться все граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, относящиеся к категории участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Также бесплатный проезд предоставляется одному сопровождающему их лицу», — говорится в сообщении.
Проход ветеранов будет осуществляться по специальному проездному, который будет выдаваться при предоставлении удостоверения ветерана Великой Отечественной войны.