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18:45 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В ночь на субботу в Петербурге разведут 7 мостов

Движение по переправам будет последовательно закрыто с 01.25 до 05.45 6 мая.

Источник: РИА "Новости"

В ночь на субботу, 6 мая, в Петербурге разведут 7 мостов, сообщает «Мостотрест». Движение по переправам будет последовательно закрыто с 01.25 до 05.45.

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Свои створы поднимут Благовещенский, Дворцовый, Большеохтинский, Литейный, Троицкий, Володарский мосты и мост Александра Невского.

Кроме того, до 06.00 6 мая будет полностью прекращено движения транспорта по Тучкову мосту. Ограничения связаны с ремонтными работами.

Ранее стало известно, что в ночь с 9 на 10 мая городские переправы разводить не будут.

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