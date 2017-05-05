В ночь на субботу в Петербурге разведут 7 мостов

В ночь на субботу, 6 мая, в Петербурге разведут 7 мостов, сообщает «Мостотрест». Движение по переправам будет последовательно закрыто с 01.25 до 05.45.

Свои створы поднимут Благовещенский, Дворцовый, Большеохтинский, Литейный, Троицкий, Володарский мосты и мост Александра Невского.

Кроме того, до 06.00 6 мая будет полностью прекращено движения транспорта по Тучкову мосту. Ограничения связаны с ремонтными работами.

Ранее стало известно, что в ночь с 9 на 10 мая городские переправы разводить не будут.