Инфекцию в детский сад № 83 Иркутска принёс ребёнок

Роспотребнадзор назвал причину отравления в 83-м детском садике Иркутска. Как выяснили специалисты, один из детей пришёл в группу уже больным. В итоге пострадало 19 дошкольников. Когда у них началась рвота, воспитатели вызвали скорую, врачи после осмотра отправили малышей по домам. Детсад работает в обычном режиме.