Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался один из старейших актеров мира
Косачев счел контроль США над портами РФ объявлением войны Москве
Еще одна страна СНГ заявила об отказе от акции "Бессмертный полк"
Наоми Кэмпбелл заявила о своем намерении родить ребенка
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
«Путин разгадал код Меркель»: СМИ о встрече в Сочи
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Война в карикатурах
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
22По миру прошел Первомай
17:07 (мск), источник: Вести Иркутск

Инфекцию в детский сад № 83 Иркутска принёс ребёнок

В самом детсаду инфекции не было. Поэтому на карантин закрывать его не будут.

Роспотребнадзор назвал причину отравления в 83-м детском садике Иркутска. Как выяснили специалисты, один из детей пришёл в группу уже больным. В итоге пострадало 19 дошкольников. Когда у них началась рвота, воспитатели вызвали скорую, врачи после осмотра отправили малышей по домам. Детсад работает в обычном режиме.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Маму Лолиты избили ногами по голове в Киеве
Модель Playboy разозлила народ маори, снявшись голой на священной горе
Маму Лолиты избили ногами по голове в Киеве
Сергей Лавров пообещал «добить» ИГ
Путин попросит главу МВД проверить ситуацию с геями в Чечне
Эксперты Кудрина предложили сократить число пенсионеров
Россия ужесточила контроль самолетов и пассажиров из Белоруссии
МО подготовило меморандум о создании зон деэскалации в Сирии
Букмекеры назвали фаворита ЧМ-2017 по хоккею
Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress
Спорт
ФИФА отменила четырёхматчевую дисквалификацию Месси Санкции сняты из-за отсутствия доказательств
Авто
Два КАМАЗа провалились под землю на парковке (видео) Многотонные машины в прямом смысле слова скрылись под землей после того, как под ними начал рушиться асфальт
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера В промо-ролике перезапуска культового сериала Дэвида Линча показали агента Дэйла Купера, мать Лоры Палмер и других героев первых сезонов 25 лет спустя
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети Юная жительница британского Бирмингема по имени Ану впервые пришла в школу с новым протезом вместо ампутированной ноги, и оказалась в центре теплого дружеского внимания.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь