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17:09 (мск), источник: РИА Крым

Царева: градсовет обеспечит возможность оперативного и всестороннего анализа запрещенных строек

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 май — РИА Новости (Крым). Архитектурно-градостроительный совет Крыма является одним из понятных и прозрачных механизмов взаимодействия органов исполнительной власти с застройщиками в аспекте принятия новой редакции распоряжения «О некоторых вопросах регулирования градостроительной деятельности», запрещающего работы по строительству и реконструкции на ряде объектов в Республике. Об этом заявила главный архитектор Крыма Анна Царева, сообщает пресс-служба главы РК.

Источник: РИА "Новости"

«Градсовет состоит из архитектурной общественности и представителей исполнительной власти, министерств: строительства и архитектуры, природных ресурсов, имущественных и земельных отношений, экономического развития, экологии и природных ресурсов; государственных комитетов: по госрегистрации и кадастру, по охране культурного наследия; службы государственного строительного надзора и др. Такой состав, по моему мнению, обеспечит возможность оперативного и всестороннего анализа объектов, включенных в приложение к распоряжению. Итогом проверки будет комплекс мер для устранения выявленных нарушений», — отметила Царева.

Она также заверила, что основная цель принятого ранее распоряжения — остановить самовольное строительство, исключить точечную застройку — остается неизменной.

Наша цель — выстроить межведомственное взаимодействие, дать ясное понимание градостроительной политики Республики. Таким образом, мы готовим почву для запланированного роста строительной индустрии, вводим понятные правила игры для инвесторов.
главный архитектор Крыма

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), глава Республики Крым Сергей Аксенов дополнил свое распоряжение от 24 апреля 2017 года «О некоторых вопросах регулирования градостроительной деятельности» списком из 396 объектов, где запрещены работы по строительству и реконструкции. Соответствующий документ о внесении изменений в ранее принятое распоряжение, датированное 28 апреля 2017 года, опубликован на сайте Совета министров РК.

Ранее на сайте крымского правительства был размещен не связанный с распоряжением главы Крыма «О некоторых вопросах регулирования градостроительной деятельности» список из 473 объектов капитального строительства, в отношении которых уполномоченные исполнительные органы РК и структурные подразделения органов местного самоуправления зафиксировали нарушения градостроительного, природоохранного и земельного законодательства. При этом глава Республики отмечал, что этот список — «плавающий», то есть, по его словам, он может как пополняться, так и сокращаться.

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