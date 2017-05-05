Царева: градсовет обеспечит возможность оперативного и всестороннего анализа запрещенных строек

«Градсовет состоит из архитектурной общественности и представителей исполнительной власти, министерств: строительства и архитектуры, природных ресурсов, имущественных и земельных отношений, экономического развития, экологии и природных ресурсов; государственных комитетов: по госрегистрации и кадастру, по охране культурного наследия; службы государственного строительного надзора и др. Такой состав, по моему мнению, обеспечит возможность оперативного и всестороннего анализа объектов, включенных в приложение к распоряжению. Итогом проверки будет комплекс мер для устранения выявленных нарушений», — отметила Царева.

Она также заверила, что основная цель принятого ранее распоряжения — остановить самовольное строительство, исключить точечную застройку — остается неизменной.