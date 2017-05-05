Со дна Финского залива подняли пушку корабля петровской эпохи

Как сообщили в пресс-службе Центра подводных исследований Русского географического общества, орудие может принадлежать как линейному 54-пушечному кораблю «Портсмут», так и кораблю аналогичного типа «Лондон». Оба числились в рядах петровского флота и затонули в один день: 1 октября 1719 года они сели на неизвестную мель и были снесены на глубину.

Спустя века определить по заиленным останкам, где какой корабль, непросто. Как пояснили в Русском географическом обществе, артефакты с погибших линкоров поднимают далеко не в первый раз, но именно пушка даст возможность их опознать. Сделано это будет по клейму на орудии.