Со дна Финского залива подняли пушку корабля петровской эпохи

Как сообщили в пресс-службе Центра подводных исследований Русского географического общества, орудие может принадлежать как линейному 54-пушечному кораблю «Портсмут», так и кораблю аналогичного типа «Лондон». Оба числились в рядах петровского флота и затонули в один день: 1 октября 1719 года они сели на неизвестную мель и были снесены на глубину.
Спустя века определить по заиленным останкам, где какой корабль, непросто. Как пояснили в Русском географическом обществе, артефакты с погибших линкоров поднимают далеко не в первый раз, но именно пушка даст возможность их опознать. Сделано это будет по клейму на орудии.
Оба корабля — одного исторического периода, уточнили в пресс-службе, оба можно отнести едва ли не к последним заказам из Европы.
«Лондон», который впоследствии был участником Северной войны, построили в 1714 году в Англии, соответствующее клеймо было проставлено на каждом орудии. «Портсмут» — будущий участник боевых походов к берегам Швеции — в тот же год был построен по чертежам Петра I в Голландии, его орудия — датские. В Русском географическом обществе добавили, что клеймо — верный и окончательный способ определиться.
Чтобы поднять с Лондонской отмели в Финском заливе объекты с погибших кораблей, потребовалось три дня и восемь водолазов. Две пары постоянно меняли друг друга на глубине. В экспедиции участвовали врач, технический персонал и археолог, который следил за правильным обращением с находками.
Кроме пушки водолазам удалось поднять большой деревянный элемент. Это предположительно шпангоут — поперечное ребро корпуса судна. Артефакты, как и все ранее найденные объекты, передадут в музей истории Кронштадта. А решить загадку из двух кораблей, над которой многие годы бьются археологи, получится после того, как пушку очистят от трёхвекового слоя ила.