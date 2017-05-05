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18:41 (мск), источник: Фонтанка

Со дна Финского залива подняли пушку корабля петровской эпохи

Петербургские водолазы отметили свой профессиональный праздник 5 мая подъёмом артефактов с затонувших в Финском заливе кораблей. Находки позволят поставить точку в затянувшейся идентификации двух линкоров XVIII века.

Источник: Фонтанка

Как сообщили в пресс-службе Центра подводных исследований Русского географического общества, орудие может принадлежать как линейному 54-пушечному кораблю «Портсмут», так и кораблю аналогичного типа «Лондон». Оба числились в рядах петровского флота и затонули в один день: 1 октября 1719 года они сели на неизвестную мель и были снесены на глубину.

Спустя века определить по заиленным останкам, где какой корабль, непросто. Как пояснили в Русском географическом обществе, артефакты с погибших линкоров поднимают далеко не в первый раз, но именно пушка даст возможность их опознать. Сделано это будет по клейму на орудии.

Оба корабля — одного исторического периода, уточнили в пресс-службе, оба можно отнести едва ли не к последним заказам из Европы.

«Лондон», который впоследствии был участником Северной войны, построили в 1714 году в Англии, соответствующее клеймо было проставлено на каждом орудии. «Портсмут» — будущий участник боевых походов к берегам Швеции — в тот же год был построен по чертежам Петра I в Голландии, его орудия — датские. В Русском географическом обществе добавили, что клеймо — верный и окончательный способ определиться.

Чтобы поднять с Лондонской отмели в Финском заливе объекты с погибших кораблей, потребовалось три дня и восемь водолазов. Две пары постоянно меняли друг друга на глубине. В экспедиции участвовали врач, технический персонал и археолог, который следил за правильным обращением с находками.

Кроме пушки водолазам удалось поднять большой деревянный элемент. Это предположительно шпангоут — поперечное ребро корпуса судна. Артефакты, как и все ранее найденные объекты, передадут в музей истории Кронштадта. А решить загадку из двух кораблей, над которой многие годы бьются археологи, получится после того, как пушку очистят от трёхвекового слоя ила.

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