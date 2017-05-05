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17:26 (мск), источник: Вести Иркутск

Бульвар Победы открылся в парке Парижской коммуны в Иркутске

В Иркутске в парке Парижской коммуны открыли Бульвар Победы. В театрализованном представлении реконструировали тот самый день 8 мая 1945, когда жители всей страны узнали о том, что война закончилась.

Духовой оркестр играет в парке. Парижской коммуны. Там сегодня открылся Бульвар Победы. Молодёжь показала флешмоб, посвящённый 8 мая 1945 года. По сценарию только что голос Юрия Левитана объявил о полной капитуляции Германии, и вот — всенародное ликование:

— Уважаемые и дорогие, любимые наши ветераны и труженики тыла! Разрешите вас поздравить с самым великим праздником, победой советского народа в Великой войне! Пусть этот праздник, эта победа живёт в наших сердцах и в сердцах будущих поколений многие и долгие годы. Я хочу, чтобы мы с вам в эти дни вспомнили тех, кто не дожил до этой победы! А наших с вами земляков ушло на фронт больше 200 000. А вернулось не более 80 000. Давайте все вспомним их! — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

В эти майские дни ветеранов, да и всех иркутян, в округах и районах Иркутска поздравляют с Великой Победой. Есть и ярмарка, и полевая кухня. А те, кто пришли на праздник, говорят — хорошо бы такие события были почаще:

— Чтобы и молодёжь, и дети, и старики, конечно, тоже принимали участие!

— Очень нравится! То, что народ весёлый вышел! Даже несмотря на то, что погода плохая. Очень всё хорошо, классно!

Приехал на велосипеде в парк юный житель Иркутска Фёдоров Роман. Вместе с другом, специально. Говорит, потому что Победа — она ведь для всех:

— Для меня этот праздник — огромная честь. Потому что я знаю, что люди боролись. Боролись за нашу Родину. За наш свет.

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