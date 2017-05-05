Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Конгресс США хочет новых санкций против России после шутки Путина
Литва: Москва ответила отказом на просьбу о правовой помощи
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Скончался один из старейших актеров мира
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
РФ может разморозить проект сверхлегкого истребителя С-54 – СМИ
Солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
"Это очень жестоко": Дана Борисова о лечении в Таиланде
Толкалина объяснила, почему была "никакой" женой
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Дебаты Макрона и Ле Пен
22По миру прошел Первомай
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
17:40 (мск), источник: РИА Крым

Власти Симферополя рассказали, какие улицы перекроют в День Победы

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 май — РИА Новости (Крым). В Симферополе в связи с проведением парада военной техники и праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая на ряде улиц будут запрещены движение и парковка транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: РИА "Новости"

В частности, будет запрещена парковка транспортных средств с 20:00 8 мая до 12:00 9 мая по пр. Кирова (на участке от пл. Амет-Хан Султана до пл. Куйбышева включительно), по ул. Севастопольской (на участке от перекрестка ул. Севастопольской и ул. Козлова до пересечения ул. Севастопольской и пр. Кирова), по ул. Екатерининской (на участке от перекрестка пр. Кирова и ул. Екатерининской до пересечения ул. Екатерининской и ул. Павленко), по ул. Павленко (на участке от перекрестка ул. Павленко и ул. Екатерининской до парка имени Юрия Гагарина).

9 мая с 05:00 до 12:00 будет перекрыто движение по пр. Кирова (на участке от пл. Амет-Хан Султана до пл. Куйбышева включительно), по ул. Севастопольской (на участке от перекрестка ул. Севастопольской и ул. Козлова до пересечения ул. Севастопольской и пр. Кирова), по ул. Екатерининской (на участке от перекрестка пр. Кирова и ул. Екатерининской до пересечения ул. Екатерининской и ул. Павленко), по ул. Павленко (на участке от перекрестка ул. Павленко и ул. Екатерининской до парка имени Юрия Гагарина).

«Во время проведения праздничных мероприятий движение общественного транспорта будет осуществляться по ул. Киевской, ул. Шмидта, ул. Пролетарской, ул. Кавказской, ул. Караимской. В направлении от железнодорожного вокзала — по ул. Павленко, ул. Калинина, ул. Маяковского», — добавили в администрации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Сергей Лавров пообещал «добить» ИГ
Путин попросит главу МВД проверить ситуацию с геями в Чечне
Эксперты Кудрина предложили сократить число пенсионеров
Россия ужесточила контроль самолетов и пассажиров из Белоруссии
Эксперты ОЗХО и ООН приступили к расследованию химатаки в Идлибе
Россия проигрывает Швеции после первого периода матча ЧМ
События недели в фотографиях
Спорт
ФИФА отменила четырёхматчевую дисквалификацию Месси Санкции сняты из-за отсутствия доказательств
Авто
Два КАМАЗа провалились под землю на парковке (видео) Многотонные машины в прямом смысле слова скрылись под землей после того, как под ними начал рушиться асфальт
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера В промо-ролике перезапуска культового сериала Дэвида Линча показали агента Дэйла Купера, мать Лоры Палмер и других героев первых сезонов 25 лет спустя
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети Юная жительница британского Бирмингема по имени Ану впервые пришла в школу с новым протезом вместо ампутированной ноги, и оказалась в центре теплого дружеского внимания.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь