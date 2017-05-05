Власти Симферополя рассказали, какие улицы перекроют в День Победы

В частности, будет запрещена парковка транспортных средств с 20:00 8 мая до 12:00 9 мая по пр. Кирова (на участке от пл. Амет-Хан Султана до пл. Куйбышева включительно), по ул. Севастопольской (на участке от перекрестка ул. Севастопольской и ул. Козлова до пересечения ул. Севастопольской и пр. Кирова), по ул. Екатерининской (на участке от перекрестка пр. Кирова и ул. Екатерининской до пересечения ул. Екатерининской и ул. Павленко), по ул. Павленко (на участке от перекрестка ул. Павленко и ул. Екатерининской до парка имени Юрия Гагарина).

9 мая с 05:00 до 12:00 будет перекрыто движение по пр. Кирова (на участке от пл. Амет-Хан Султана до пл. Куйбышева включительно), по ул. Севастопольской (на участке от перекрестка ул. Севастопольской и ул. Козлова до пересечения ул. Севастопольской и пр. Кирова), по ул. Екатерининской (на участке от перекрестка пр. Кирова и ул. Екатерининской до пересечения ул. Екатерининской и ул. Павленко), по ул. Павленко (на участке от перекрестка ул. Павленко и ул. Екатерининской до парка имени Юрия Гагарина).

«Во время проведения праздничных мероприятий движение общественного транспорта будет осуществляться по ул. Киевской, ул. Шмидта, ул. Пролетарской, ул. Кавказской, ул. Караимской. В направлении от железнодорожного вокзала — по ул. Павленко, ул. Калинина, ул. Маяковского», — добавили в администрации.