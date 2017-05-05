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18:37 (мск), источник: Фонтанка

В День Победы в Петербурге начнут «танцевать» фонтаны

Самые большие фонтанные комплексы Петербурга традиционно запустят 9 мая.

Источник: РИА "Новости"

Фонтаны на Московском и на площади Ленина несколько раз в день будут «танцевать». Под классику и даже под марши.

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Как сообщили в пресс-службе Водоканала, фонтаны на Московском проспекте и на площади у Финляндского вокзала уже десятый год подряд начинают работать именно в День Победы. Выделяются они не только размерами, но и дополнительным, светомузыкальным, режимом работы. «Танцы» воды под произведения музыкальной классики, хитов 60-х и военных маршей на площади Ленина можно наблюдать по будням в полдень и в 21:40, а по выходным и праздникам ещё и в восемь и девять часов вечера. В остальное время ежедневно с 10:00 до 23:00 фонтан работает в статичном режиме.

На Московском комплекс начинает работать на час позже, а заканчивает также в 23:00. Светомузыкальное шоу по будням проходит в 12:00, 20:00 и в 20:40. В выходные и праздники — ещё и в 16:00. Каждое «выступление» длится около четверти часа.

В пресс-службе предприятия добавили, что в ведении Водоканала находится ещё один светомузыкальный фонтан. Он расположен в сквере у Гостиного двора в Кронштадте. Понаблюдать за водными «танцами» и послушать музыку там можно уже с 1 мая в полдень, в четыре часа дня, в восемь и девять вечера. В обычном режиме фонтан работает с 10.30 до 23.00.

Напомним, сезон фонтанов в Северной столице стартовал с 19 апреля. И уже на второй день работы фонтан на Манежной вспенился — кто-то залил туда моющее средство.

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