В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
Порывы ветра усилится до 18 метров в секунду.
Порывы ветра усилится до 18 метров в секунду.
В субботу, 6 мая, на территории республики объявляется штормовое предупреждение.
По прогнозам МЧС Башкирии, западный ветер усилится до 9−14 метров в секунду. Возможны порывы до 18.
В связи с этим в ведомстве водителей просят снизить скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах.
Местных жителей в свою очередь предупреждают, что не стоит прятаться под неустойчивыми конструкциями, деревьями или линиями электропередач. Последним в период штормового предупреждения стоит уделить особое внимание — во время сильно ветра часты случаи обрыва высоковольтных линий.