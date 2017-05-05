В Башкирии объявляется штормовое предупреждение

В субботу, 6 мая, на территории республики объявляется штормовое предупреждение.

По прогнозам МЧС Башкирии, западный ветер усилится до 9−14 метров в секунду. Возможны порывы до 18.

В связи с этим в ведомстве водителей просят снизить скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах.

Местных жителей в свою очередь предупреждают, что не стоит прятаться под неустойчивыми конструкциями, деревьями или линиями электропередач. Последним в период штормового предупреждения стоит уделить особое внимание — во время сильно ветра часты случаи обрыва высоковольтных линий.